'Gossip Girl' es y será siempre recordada como la serie que convirtió la moda en un asunto de masas, sin olvidarnos de 'Sexo en Nueva York'. Serena y Blair consiguieron hacernos soñar con sus envidiables armarios y su papel como iconos de estilo traspasó la pequeña pantalla. Si soñabas con vestir como sus protagonistas (¿quién no lo haría?), esta noticia te alegrará mucho: podrás hacerlo con un solo accesorio recién lanzado a la venta.

La diadema de Blair Waldorf que lució en el cuarto capítulo de la segunda temporada ya puede ser tuya

Seguro que recuerdas la adoración de Blair Waldorf por las diademas. Este complemento es a la abeja reina de Upper East Side como los Manolo Blahnik azules fueron a Carrie Bradshaw, unos zapatos con los que, por cierto, también puedes hacerte. Para Blair, las diademas eran mucho más que un accesorio para el cabello y así lo demostró en varios momentos épicos, como la escena en la que Chuck le reta a bailar en un local de striptease y Blair se atreve a subir al escenario. Una vez allí, lo primero que se quita es su diadema como signo de liberación.

Es de la firma Jennifer Behr y puedes adquirirla por 275 euros

Pues bien, el complemento estrella de Blair puede ser tuyo. Jennifer Behr, la creadora de las diademas que llevaba la protagonista de 'Gossip Girl', ha decidido lanzar a la venta una de ellas, para alegría de todas las fans. Concretamente, se trata del diseño que aparece en el cuarto episodio de la segunda temporada, The Ex- Files. Es una diadema perfecta para completar un look de invitada, ya que está realizada en cristales de Swarovski, se puede comprar a través de internet y cuesta 325 dólares (unos 275€). Y desde el mismo nombre del modelo (Spotted: the double crystal scallop headwrap - XOXO, JB), la diadema es un homenaje a la serie que puso al Upper East Side en el punto de mira.