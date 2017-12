Si hace unas semanas el entorno de Bella Hadid y The Weeknd aseguraba que la modelo y el cantante habrían retomado su relación, esta vez ha sido un detalle en su indumentaria el que ha hecho saltar las alarmas. ¿La culpable? MISBHV, la marca que se esconde tras el pantalón y la cazadora que han unido esta semana a la top y el cantante. ¿Será está la confirmación estilística de su segunda oportunidad?

En la vida de Bella Hadid no existen las coincidencias. Todo está calculado al milímetro: sus apariciones en público, sus menús, sus entrevistas y como no, sus estilismos. Por eso, el hecho de que la modelo apareciera en Londres con una prenda de la misma marca que una chaqueta que lució días antes The Weeknd, podría ser un guiño sutil a un cambio de rumbo en su vida sentimental.

Tras acudir a la inauguración del nuevo resort de lujo de Bulgari, en Dubai, Bella Hadid pasó unos días en Londres, para cumplir con diferentes compromisos publicitarios. Entre evento y evento (y manifestación ante la embajada americana), pudimos verla con diferentes looks. Sin embargo, uno de ellos llamó especialmente la atención a sus fans. Bajo un abrigo oversize de Balenciaga, la modelo eligió unos pantalones negros de MISBHV, que combinó con zapatillas Off-White x Nike Air Jordan y un bolso de Jason Stalvey. ¿El detalle que destacó por encima del resto? Los pantalones de la top eran de la misma marca que la cazadora que lució, hace tan solo unos días en Sidney, The Weeknd; una coincidencia que muchos señalan ya como la prueba definitiva de la vuelta de la pareja. Una hipótesis nada descabellada, teniendo en cuenta que, hace no mucho, otra prenda dejó al descubierto detalles de la vida sentimental del cantante.

Sydney Night 2 🖤 Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 4:00 PST

Desde que The Weeknd terminara su relación con Selena Gomez, los rumores de una segunda oportunidad con la pequeña de las Hadid han sido constantes. Tanto es así, que el entorno de la pareja habría desvelado a los medios americanos que los jóvenes no paran de mandarse mensajes de texto y Face Time. Sin embargo, hasta ahora, la modelo y el cantante no han querido pronunciarse al respecto. ¿Tendremos dentro de poco confirmación oficial o seguirán, por el contrario, jugando al despiste con sus estilismos?