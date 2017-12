Las posibilidades del estilo y la moda victoriana son tantas que es bastante frecuente que los diseñadores las actualicen temporada tras temporada. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días Selena Gomez sorprendía con un look de marcado carácter retro protagonizado por esta tendencia. Sin embargo, quien lleva incluyendo desde hace tiempo referencias de este estilo tan vintage es Bella Hadid. En concreto, la modelo no puede evitar utilizar prendas que incluyen algún detalle criss-cross, un toque muy sexy que aporta a sus looks siempre que puede.

Este cruce de cintas similar al de los corsés, ya lo ha llevado tanto en vestidos como en faldas, siendo imitada por otras modelos como Alessandra Ambrosio. De hecho, es tan conocida su obsesión por esta tendencia que hay diseñadores que han aprovechado la ocasión para crear prendas personalizadas para ella. De esta forma el criss-cross ha llegado hasta los nuevos vaqueros de Bella, unos Levi’s customizados en exclusiva por Danielle Guizio que no están a la venta. Esta diseñadora trabaja frecuentemente con la estilista de Bella Hadid, Elizabeth Sulcer, y también ha creado prendas personalizadas para Kendall Jenner, Drake o Kim Kardashian.

Para una tarde de compras, la modelo ha combinado estos vaqueros únicos con una camisa a modo de corsé repleta de botones en la parte frontal y con lazo en la espalda, que enfatiza la línea retro de todo el estilismo.

Pertenece a la marca Orseund Iris y, a diferencia de los jeans, sí está disponible en su tienda online por 378 € (aproximadamente). Una prenda que, aunque es de tendencia, tiene muchas posibilidades dada la comentada recurrencia del estilo victoriano en las pasarelas. Si tienes dudas de cómo combinarla, fíjate en Bella. El truco reside en mezclar sin parar. Aunque este modelo está lleno de detalles, no deja de ser una camisa blanca, por lo que siempre será la compañera ideal de unos vaqueros básicos y, en este caso, también de unos botines rojos acharolados.