Cenas en los restaurantes tendencia, visitas a las fiestas más alternativas de Nueva York, geniales looks a dúo, combinados al milímetro, etc. Sus últimas apariciones en público no dejan lugar a dudas. Brooklyn Beckham y Chloë Moretz están más unidos que nunca; una situación personal que podría haber llevado al hijo mayor de Victoria Beckham a tatuarse en el pecho el ángel más especial de la mitología romana: cupido.

Desde que retomaran su relación, el pasado mes de agosto, Brooklyn Beckham y Chloë Moretz se han vuelto inseparables. Hasta el punto de convertirse en una de las parejas más entrañables de la Gran Manzana. Su sincronización a la hora de vestir y las muestras de cariño encriptadas de sus cuentas de Instagram hacen cada día las delicias de sus seguidores; un feliz momento que podría haber empujado al joven fotógrafo hasta la camilla de su tatuador, en Nueva York.

La misma semana que Miley Cyrus decidía inmortalizar la cara de su perra Mary Jane, Brooklyn Beckham ha visitado también el salón de Doctor Woo, para incluir en su pecho un símbolo de lo más especial (y romántico): cupido, a punto de lanzar una flecha. Pese a que el joven no ha hecho ninguna alusión directa a su chica, sus seguidores no han tardado en hacerlo por él.

Brooklyn y sus tatuajes

Desde que cumpliera 18 años, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha seguido los pasos de su padre, en materia de grabados corporales. Una afición por la tinta que le ha llevado a incluir en su cuerpo iconos y frases, todas ellas con un valor simbólico importante: desde un número siete, en su muñeca izquierda (en honor a su hermana y el número que llevaba su padre cuando era jugador del Manchester United); una ilustración de un nativo americano; una cámara de fotos Fujitsu, en su bíceps izquierdo; una brújula en su antebrazo izquierdo; un águila entre su pulgar e índice; o un divertido mensaje en su pie izquierdo, con el que presume de orígenes: "Hecho en Inglaterra".