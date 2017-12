Si a ti también te aburren los clásicos estilismos en rojo y verde de cada navidad, este año, estás de enhorabuena. ¿El responsable? El traje de terciopelo verde que Eva González ha fichado para estas fiestas. Durante una entrevista publicada en el último número de H!FASHION, la presentadora desvela cuáles son sus claves de estilo, en este final de año; una lista de predilecciones que seguro te inspiran a la hora de enfrentarte a tu armario, el día de Nochebuena.

Elegante, divertida y sobre todo natural. Eva González convence. Tanto que cada uno de sus estilismos se convierte en materia de estudio para seguidores de MasterChef y amantes de las tendencias. Con motivo de las fiestas navideñas, la presentadora desvela en H!FASHION sus secretos de estilos para las próximas semanas. ¿Entre sus prendas fetiche? Un traje de terciopelo verde, de Cortefiel.

No es la primera vez que la presentadora se decanta por este cálido género. Tanto en la entrega de Premios Iris, concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, como en el plató de MasterChef, Eva González ha lucido diferentes prendas elaboradas en este tejido tan tendencia esta temporada. De hecho, durante la entrevista, confiesa otro de sus fichaje para estas fiestas: “Ya tengo fichado un vestido negro de terciopelo con un estampado dorada para la cena de Nochebuena creo que es perfecto”.

Icono patrio

Desde que su nombre saltara a las portadas de los medios nacionales, con motivo de su elección como Miss España 2003, Eva González se ha convertido en una de las mujeres más seguidas de la televisión. Hasta el punto de convertirla en uno de los referentes de estilo entre las españolas.

“La moda siempre me ha acompañado, siempre ha estado presente en mi vida y lo sigue estando en la medida que puedo. Incluso en los programas intento siempre apostar por la moda española y vestir diseñadores de nuestro país, porque creo firmemente el talento de nuestros modistos. Además, me une a muchos de ellos una amistad forjada con los años, con lo que estoy encantada de que me vistan también en la televisión”, explica durante la entrevista la presentadora de MasterChef.

¿Entre sus marcas referencia? Antonio García, Dolores Promesas, Jorge Vázquez, Alicia Rueda, Etxart & Panno, Zara o Charo Ruiz; pero también firmas vinculadas con el mundo del complemento español como Tous o Molé Molé.