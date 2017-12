Dos detalles han bastado para convertir una de las prendas más peliagudas de la temporada, en la más deseada. Más concretamente, dos bolsillos rojos; una ligera modificación con la que Victoria Beckham ha logrado acabar con una vieja leyenda urbana: los pantalones de piel sí sientan bien.

Presentó su colección Pre SS 18 hace unos meses, pero ha sido ahora cuando sus diseños han salido a la venta; un pistoletazo de salida que Victoria Beckham ha anunciado en redes sociales con una divertida foto. Junto a su marido y vestida con un look de inspiración Minnie Mouse, la creadora ha mostrado su felicidad ante la llegada de sus nuevas prendas a sus tiendas físicas y online.

Con este guiño al personaje de Disney, la ex Spice ha desvelado cuáles serán para ella los colores de 2018: negro, rojo y beige. Pero no solo eso, como buena influyente, en la misma instantánea ha mostrado la que es su prenda fetiche de la colección: unos pantalones negros de piel, con cremallera delantera y bolsillos rojos. "Mis pantalones contraste de piel han llegado. Combínalos con una reconfortante prenda de cachemir como este suéter Classic Polo Neck de mi colección # VBPreSS18", recomendaba ésta, en su perfil de Instagram.

Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 9:28 PST

Pocas horas después de desvelar la noticia, las predicciones de Victoria Beckham se han cumplido: sus pantalones de piel negros han triunfado entre sus clientas. Tanto que la talla 1 ya no está disponible en su página web. Parece que el precio (1.960 euros) no ha sido un freno a la hora de hacerse con tan deseada prenda. Y es que, contrariamente a otros pitillos que no llevan bolsillos o que los incorporan en el mismo tono, la apuesta por el rojo en este diseño se convierte en una divertida forma de camuflar los glúteos y hacer así, sentir más cómoda a la persona que los lleva.

Diseño para mujeres de verdad

Ha probado estilismos de todo tipo. Desde los más arriesgados, en su época de Spice Girls, a los más sobrios, convertida ya en diseñadora de la Fashion Week de Nueva York. Por eso, nadie mejor que ella para saber qué quieren y qué sienta bien a las mujeres. "Hay una libertad en el hecho de hacer solo piezas deseables que mis clientes quieran usar", explicaba a los medios, el día que presentó su colección Pre SS 2018. Un talento nato que vuelve a convertirse en su mejor arma de ventas, esta vez, en formato leather.