Las hermanas Hadid, Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Kaia Gerber… Si hay algo que pone de acuerdo a la hora de vestirse a las modelos actuales, son las tendencias que estuvieron en auge en los 90. Cazadoras tipo bomber, botas militares, ropa deportiva, grandes pendientes de aro y tops que dejan el ombligo al descubierto forman parte de sus estilismos diarios. Los que hemos vivido - y vestido - esa época, además, encontramos rápidamente referencias de estilo en el cine de esos años que nos resultan bastante familiares. De nuevo, Cher Horowitz, protagonista de Fuera de onda (Clueless), parece ser una fuente de inspiración para una de estas influyentes de moda, Emily Ratajkowski. Porque cuando hablamos del estampado tartán de color amarillo, es difícil pensar en otra persona que no sea ella.

El estampado del uniforme del colegio se ve con otros ojos gracias a conjuntos como este

La modelo ha asistido a un partido de baloncesto en Los Ángeles con un nuevo look muy similar a uno de los conjuntos más famosos del personaje interpretado por Alicia Silverstone en 1995, una nueva versión de la Emma de Jane Austen, con la cabeza llena de pájaros y mucho dinero para gastar en ropa.

Cher Horowitz y su particular versión del uniforme que inspira a las influyentes de hoy

El estilismo de Emily es de la firma Miaou y está compuesto por un pantalón de talle alto y corte tobillero (modelo Morgan, 275 € aproximadamente), a juego con un top de escote palabra de honor (modelo Lucy, 295 € aproximadamente). Las sandalias de tiras – muy veraniegas – son de Stuart Weitzman y el bolso amarillo de la firma francesa The Kooples es un diseño de la propia Emily para la marca (298 €). No es la primera vez que la modelo interpreta un total look de cuadros similar, sino que en el pasado mes de septiembre ya probó esta combinación, pero en tonos naranjas, con un conjunto de la marca I.AM.GIA (y el mismo bolso).

Además de las similitudes en cuanto al estampado, las prendas de ambos estilismos de la modelo también fueron tendencia en la década de los 90, época en la que la Emily vivió sus primeros años de vida (nació en junio de 1991), por lo que las piezas que ahora viste sin parar pueden resultar una novedad para ella, aunque los que nacimos en los 80 probablemente ya las hayamos utilizado mucho antes e, incluso, nos planteemos rescatarlas del baúl de los recuerdos.