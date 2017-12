Selena Gomez ha estrenado nuevo álbum, Wolves, pero también una nueva versión de sí misma a muchos niveles: cambio de look radical de morena a rubia platino, nueva pareja y nuevo estilo que trabaja de la mano de Kate Young, su estilista. De esta forma, si en las dos últimas alfombras rojas a las que ha asistido Selena ha practicado su versión más sexy con estilismos de color negro, ahora la cantante ha decidido abandonar la oscuridad con este look firmado por Coach, para la última edición de The Fashion Awards (anteriormente conocidos como British Fashion Council Awards) en Londres.

Con este nuevo estilismo, Selena se apunta al nuevo no-escote muy femenino que supone el contrapunto perfecto al último look de la misma marca (minivestido negro y de cuero) que llevara en la última alfombra roja de los AMAs. En esta ocasión se trata de un vestido realizado especialmente para el evento de estilo victoriano y largo midi, lleno de detalles como volantes y frunces, combinado con unas botas Western de tacón acordonadas.

Como prenda de abrigo, una chaqueta de piel de oveja de estilo oversized del mismo tono blanco roto, que convierte a este estilismo en el más luminoso de la cantante desde que diera comienzo la promoción de su último trabajo. El responsable de este look es el diseñador Stuart Vevers, actual director creativo de Coach, nominado como mejor diseñador de complementos del año en esta última edición de entrega de The Fashion Awards. En cuanto a su look de belleza, Selena ha vuelto a utilizar el que mejor le funciona desde que se pasó al rubio Nirvana: peinado con raya lateral dejando al descubierto la raíz negra del cabello, labios en tono cereza oscuro y mirada marcada en negro.