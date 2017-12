Nunca digas nunca, y más cuando se trata del gigante Disney. Tras años huyendo del fenómeno fan de La guerra de las galaxias, el estreno de Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi ha provocado que más de uno escéptico de la saga de George Lucas se replantee su postura. A través de diferentes colaboraciones, la compañía de animación americana ha unido talento con el mundo del diseño, convenciendo, con su trabajo final, a seguidores de las cintas y amantes de la moda. ¿Prueba de ello? La colección que lanzó hace unas semanas, junto a Rag & Bone y de la que solo quedan unos botines de inspiración Princesa Leia. Parece que esta vez sí, Disney ha descubierto el auténtico poder de la Fuerza de la moda.

Desde hace más de cuatro décadas, las marcas han visto las películas de La guerra de las galaxias como el mejor filón para vender camisetas, sudaderas y demás productos publicitarios Sin embargo, estas colaboraciones no terminaban de lograr su objetivo: unir de forma natural moda y cine. Hasta ahora.

Con motivo del estreno de Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi, Disney ha elegido con suma inteligencia sus colaboraciones; una cuidada selección en la que destaca Rag & Bone, una marca cuyos pilares se han fusionado de forma genial, con el universo de Luke Skywalker: mezcla de tejidos y prendas, inspiración militar y curo. “Nuestro enfoque fue realmente volver a imaginar algunas de nuestras piezas favoritas, mientras nos inspirábamos de algunos de nuestros momentos más memorables de películas pasadas y actuales de Star Wars", explicaba Marcus Wainwright. ¿Resultado? Un éxito de ventas de sus plumas, jerséis y sudaderas.

Asimismo, marcas de precios más asequibles como Uniqlo, Pull & Bear o Asos también han querido unirse a la fiebre Star Wars, ofreciendo a sus clientes divertidas prendas de inspiración galáctica; un línea en la que también encontramos a Clarks: "La colección de edición limitada Fuerza de la Naturaleza contiene el poder de las chicas campeonas gracias a una gama de botas inspiradas en la fortaleza del personaje de Rey" explican en su página web.

Belleza galáctica

De igual modo, la belleza también ha querido ofrecer a los seguidores de La guerra de las galaxias diferentes productos de maquillaje inspirados en los protagonistas de la saga, tanto por fuera, como por dentro.

Una publicación compartida de Cargo Cosmetics (@cargocosmetics) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 10:15 PST

¿Resultado? Dos paletas de sombras de ojos con nombres de lo más sugerentes: The Light Side y The Dark Side; y una Resistance Mascara, para alargar las pestañas; una First Order Mascara volumizadora; y cuatro espejos coleccionables, con las caras de Rey, la Princesa Leia, BB y el Capitán Phasma.