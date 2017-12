Una vez más, toca armarse de paciencia. Desde hace unas semanas, los amantes del denim han incluido en su wishlist un nuevo objeto de deseo: el vaquero Dagger, de Mother Denim. Un diseño que contrariamente a otras prendas más informales de la firma, ha enamorado a las fanáticas de los jeans convirtiéndolo en un básico para estas fiestas. Como ya sucediera la pasada temporada, la firma que tienen en su vestidor Miranda Kerr, Meghan Markle, Elsa Pataky o Kate Bosworth, ha vuelto a hacerlo. 250 personas han echado el ojo a este diseño que ahora ocupa la lista de deseos de las clientas de la marca.

La marca californiana cuenta en su catálogo con varios éxitos de venta, como por ejemplo, Looker Fray o Hustler Ankle Fray; una reputación que parece seguir en alza, esta vez, gracias a su modelo Dagger.

¿Qué lo hace tan especial? Un encaje negro que decora el bajo del vaquero, y lo transforma en una prenda perfecta para incluir en un look de fiesta, tanto en su versión negra (228 dólares ) como gris (238 dólares).

Una publicación compartida de MOTHER (@motherdenim) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 1:54 PDT

El éxito de la marca de las supermodelos

California es sin duda uno de los lugares de la tierra con mayor concentración de marcas vaqueras: J Brand, 7 For All Mankind, Citizens of Humanity, Hudson Jeans, Paige Denim o Notify; etc. Aún así, Mother Denim ha conseguido despuntar por encima del resto, gracias a la buena reputación que tiene entre las celebrities (Kendall Jenner, Emma Roberts, Jennifer Lopez...) e influyentes (Marie von Behrens o Marianna Hewitt). Tanto es así que, como decíamos, no es la primera vez que la firma consigue lista de espera con uno de sus diseños. El pasado verano sucedió con el vaquero Guilty Racer. Lo llevaron Gigi Hadid o Chiara Ferragni y en esta ocasión más de 400 personas esperaron a tener la codiciada prenda.