Cuando eres la chica de moda y sabes que los fotógrafos van a estar muy pendientes de ti en cada una de tus apariciones públicas, hasta el más mínimo error puede pasarte factura. Por eso Gigi y Bella Hadid no se la juegan. Sus looks están más que estudiados. Son hermanas, pero eso no quiere decir que su estilo sea el mismo; mientras que Gigi cuenta con la ayuda de Mimi Cuttrell, los looks de Bella tienen detrás a Elizabeth Sulcer, la estilista que también trabaja para otras modelos de Victoria's Secret como Stella Maxwell, Adriana Lima, o Elsa Hosk.

No es nada fácil componer los looks que llevarán las chicas más fotografiadas del momento porque cualquier error no pasará precisamente desapercibido. Pero Elizabeth Sulcer ha conseguido que el estilo de Bella Hadid con ciertas reminiscencias vintage y tintes deportivos esté entre los más aclamados del mundo. ¿Como lo hace? Su clave (revelada por ella misma), es asegurarse de que todos los looks que diseña representen a la perfección su visión colectiva, independientemente de si ella va a ser fotografiada o no. Ese es, ni más ni menos, el secreto de su éxito.

"Se trata de ser auténtico y fiel a ti mismo, de usar prendas en las que te ves y te sientes bien, mientras que al mismo tiempo, superas los límites de lo que es la moda", ha dicho Sulcer. Y todo apunta a que la modelo sigue los consejos de su estilista a rajatabla porque lo cierto es que nos ha demostrado en muchísimas ocasiones que no le da miedo arriesgar. ¿Recuerdas cuándo Bella nos sorprendió con este conjunto vaquero en azul klein? No es tan fácil soprender con un look denim pero Sulcer lo consiguió.

Y si sobre el asfalto la modelo nunca teme arriesgar, en la alfombra roja es quizá (aunque no siempre, a juzgar por su look en la última gala MET) más comedida y en palabras de su estilista, sus looks reflejan la estética más europea en diseños de Alta Costura.

Al contrario que su hermana, Gigi es la reina del estilo effortless en sus estilismos de calle. Vaqueros, sneakers y prendas deportivas son sus prendas de cabecera. Algo que parece haber aprendido de su estilista. "El estilo de la calle es más sobre el movimiento effortless mientras que la alfombra roja trata de capturar un momento inolvidable", dice Mimi Cuttrell.

Y así es. Mientras que sobre el asfalto su máxima es la comodidad, es sobre la alfombra roja donde la modelo saca todas sus armas y deslumbra.