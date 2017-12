Acostumbradas a verlas lucir las prendas de lencería más lujosas y con los encajes más delicados al son de la música en la pasarela más sexy del mundo, lo cierto es que parece que llevan prácticamente toda la vida haciéndolo. Sin embargo, los ángeles de Victoria's Secret se parecen más a nosotras de lo que creemos y es que aunque cueste creerlo, algunas de ellas han confesado que no siempre se han sentido tan cómodas como ahora luciendo ropa interior de encaje, aunque ahora sea lo habitual en sus vidas. ¿Recuerdas a que edad te compraste tu primer sujetador? Josephine Skriver, Romee Strijd, y Jasmine Tookes han confesado a qué edad se compraron el suyo.

Hace algunos días, las modelos acudieron a la flagship de la firma en Nueva York, dónde concedieron una entrevista en la que pudimos conocer su faceta más personal. En el caso de Romee Strijd, todo apunta a que estaba predestinado que la modelo llegara a convertirse en un ángel de la firma, y es que la modelo se compró su primer sujetador ¡en Victoria's Secret! Fue cuando tenía 14 años en un viaje a Nueva York con toda su familia. Un viaje que, en palabras de la modelo, recordará toda la vida y es que fue ahi cuando, sin saberlo, la modelo comenzaría su 'idilio' con la firma de lencería que la convertiría en una de las top models más reputadas de la industria. Además, también ha confesado que ponía el sujetador de la firma mientras limpiaba su habitación y a la vez practicaba cómo caminar sobre una 'pasarela' ¿Quién le iba a decir que años más tarde acabaría desfilando para Victoria's Secret en una pasarela real?

Lo de Jasmine Tookes con Victoria's Secret también parecía estar predestinado. Ya desde muy joven, la modelo sentía debilidad por la firma y su primer sujetador - cómo no podría ser de otra forma- se lo compró en Victoria's Secret. Una firma que más tarde le concedería el honor de llevar uno de los sujetadores más caros del mundo en 2017, el fantasy bra valorado en tres millones de dólares. "Era una gran fan de la firma y probablemente intenté rellenar mi sujetador porque cuando eres joven, quieres ser mayor. Y ahora que soy mayor, no me importa nada. Es gracioso como cambian las cosas" Así, Jasmine nos demuestra que aunque ahora sea una top model internacional, al fin y al cabo en su adolescencia no era tan diferente a cualquiera de nosotras a esa edad.

"¡Esta es una historia muy divertida!" confesó Josephine Skriver sobre la primera vez que se compró un sujetador. Fue cuándo tenía 14 o 15 años y se lo compró su tía para ayudarle a llevarse bien con las niñas de su clase, pero realmente no lo necesitaba porque por aquel entonces tenía poco pecho. Aunque ahora la veamos llevar las piezas más femeninas y sensuales, su primer sujetador fue de Hello Kitty porque era el único momento le podía quedar bien. Además, la modelo ha confesado sentirse muy orgullosa de esta pieza.