Demasiado finas, poco elásticas, muy delicadas, extremadamente caras, etc. Encontrar unos leggings que se adapten a nuestro cuerpo, necesidades y bolsillo es una dificultad a la hora de buscar el perfecto look deportivo o urbano. Sí, sabemos lo fácil que es construir estilimos con unas mallas. Y parece que no somos las únicas. Hemos dado con los que parecen ser los mejores leggings del mercado, al menos en valoraciones de usuarias. Tienen 5.800 comentarios que valoran la calidad del producto y el modelo se llama 90 Degree by Reflex Power Flex Yoga Pants. Un éxito que ha enloquecido desde la plataforma de venta online a un precio de 20 dólares.

¿Y qué tiene esta prenda que no tengan las demás? Según explican las usuarias, el éxito de estas mallas reside en su grosor, su resistencia a los lavados, su suavidad y un detalle muy importante: no deja que la ropa interior se trasparente. Estas son las cualidades que piden las chicas a un legging para poder incoporarlo a su armario. Seguro que tu también coincides.

Lo cierto es que estas mallas dan las pistas al sector de lo que buscan las mujeres de todo el mundo en cuestión de prendas deportivas. Diseños que se adapten a cualquier cuerpo, tengas o no curvas, y que sean combinables y resistentes tanto para hacer deporte como para los looks de calle. Tan sencillo como escuchar los deseos de las mujeres de todo el mundo para dar con un diseño realista y convertirlo en básico.