El pasado septiembre, ya en plena New York Fashion Week y sin dar explicaciones, el siempre polémico Kanye West cancelaba el desfile de Yeezy Season 6, la colección para la primavera 2018 que debería haber presentado en dicha Semana de la Moda. Ahora, casi tres meses después, hemos descubierto parte de esos diseños que no vieron la luz entonces. Y esta vista previa de lo último de West no podía producirse de otro modo que a través de esa poderosísima herramienta de marketing a la que tiene acceso sin salir de casa: el Instagram de su mujer, Kim Kardashian.

Los últimos estilismos de Kim Kardashian hicieron saltar nuestras alarmas. En la calle y en Instagram, Kim Kardashian estaba dibujando un nuevo uniforme favorito, formado por chaquetas deportivas muy anchas, tops muy cortos y leggings de todas las clases. Y siempre en tonos neutros y looks monocolor. ¿A qué nos recordaba esta propuesta?

Aunque el nuevo Shazam de la moda es la mejor herramienta para averiguar de qué marcas son las prendas que viste, lo cierto es que ha sido la misma Kim quien ha resuelto el misterio de su forma favorita, a través de Instagram Stories. Estos estilismos tan deportivos pertenecen a la colección de Primavera 2018 de Yeezy. Efectivamente, Kanye West ha utilizado a la mejor modelo (e influyente) a su alcance para mostrar algunas de las prendas que estarán disponibles la próxima primavera.

En hasta nueve looks del último mes, Kim Kardashian ha incluido piezas de esta próxima colección Yeezy Season 6. Estas apariciones, en las que hemos podido ver desde sneakers hasta gabardinas, también permite anticipar que la nueva temporada de Yeezy mantendrá los tonos naturales como protagonistas y seguirá defendiendo que la tendencia imperante, según Kany West, seguirá siendo combinar la ropa deportiva con los zapatos de tacón, al más puro estilo Kardashian.