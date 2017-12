El tono de la piel, de los ojos y del cabello son determinantes para elegir los colores de ropa que mejor nos sientan. Ya sabíamos que a las chicas rubias, además del blanco y el rojo, los azules suelen favorecerles, pero Hailey Baldwin ha dado con el tono exacto que deberías llevar si tu cabello es dorado. No es Klein, marino ni cobalto; es azul bebé. Ese es el tono que la modelo ha elegido para asistir a recoger el galardón a la influyente de estilo del año en los Footwear News Achievement Awards, dando buena prueba del favorecedor efecto que produce en contraste con su cabello y su piel.

El vestido de Hailey es un diseño asimétrico y con escote en pico perteneciente a la colección Resort 2018 de Fendi, que todavía no está a la venta. La modelo lo completó con un pañuelo del mismo tono, que lució a modo de chocker, y unas botas estilo calcetín, también de Fendi, de color nude y ya disponibles por 850 euros.

Por qué el azul es el tono que más favorece a Hailey Baldwin

La respuesta es sencilla, y la encontramos en decenas de estudios sobre la colorimetría. O lo que es lo mismo, la ciencia que estudia los colores, las relaciones entre ellos y como los interpreta el ojo humano. Aunque esta interpretación depende, en buena parte, de los gustos y la percepción de cada persona, existen algunas reglas que establecen los colores que mejor combinan entre ellos -casi siempre los complementarios-. Según la colorimetría, los destellos dorados del cabello de Hailey combinan buen con todos los tonos azules, ya que el amarillo y el azul son colores complementarios. Para encontrar el tono exacto debemos recurrir a otra teoría, la de las estaciones.

Esta teoría establece que cada persona pertenece a una estación según su composición sanguínea y el reflejo que esta tiene en los matices de su piel. La sangre de quienes tienen más hemoglobina es más azulada y, entonces, se dice que pertenecen al verano o el invierno. Quienes tienen más carotenos cuentan con una sangre más amarilla y se corresponden con el otoño o la primavera. De esta forma, pueden establecerse no solo los colores de ropa que mejor te sientan, sino también el tono del colorete, el labial, las mechas o el tinte. Y no, no hay que hacer ningún análisis de sangre para descubrir los tonos que ma´s te favorecen: basta con acercar al rostro pañuelos de diferentes tonalidades para comprobar cuál refleja mejor los matices de tu piel.

Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 21 de Jun de 2015 a la(s) 11:15 PDT

Aplicando estas teorías a Hailey Baldwin, podríamos concluir que las chicas que, como ella, tienen el cabello rubio y la piel con matices dorados pertenecerían a una estación de primavera. Por eso, los colores fríos como el plata, el gris o el azul bebé, el tono del vestido de Fendi, son los que más les favorecen.