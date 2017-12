Las hermanas Gigi y Bella Hadid siempre han demostrado que su relación es inmejorable y que, entre ellas, no hay lugar para rivalidades profesionales. La última publicación de Gigi en su Instagram Stories es la última prueba. Este año las hermanas Hadid no pudieron compartir pasarela en el show más sexy del mundo, el de Victoria's Secret, pero eso no ha impedido que Gigi haya querido dedicarle un cariñoso post a su hermana para felicitarla por este nuevo logro en su carrera.

Desde que saltó la noticia de que Gigi no estaría en el desfile de este año -según se supo de manera extraoficial, debido a un boicot en las redes sociales-, la hermana mayor no ha vuelto a mencionar nada relacionado con Victoria's Secret. Pero ayer, y con motivo de la retransmisión del desfile por televisión, Gigi quiso declarar públicamente lo orgullosa que está de su hermana por su participación en el desfile, así como mandar todo su cariño al resto de ángeles.

"Muy contenta de ver a mi impresionante hermana pequeña (muy orgullosa @bellahadid) y a todas mis 'angelicales' amigas esta noche. Mucho amor a todas las chicas y al equipo de Victoria's Secret. Un año de preparación y trabajo duro merece una buena celebración (aunque tú nunca pares y empieces a preparar el desfile del año que viene mañana por la mañana, si no lo estás haciendo ya @edrazek)", escribía Gigi en la red social, dirigiéndose también a Edward Razek, jefe de marketing del departamento creativo de Victoria's Secret. Así, Gigi deja abierta su participación en el desfile del año que viene. ¿Veremos de nuevo compartir pasarela a ambas hermanas?