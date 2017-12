El otoño se ha llenado de color y las influyentes, o las firmas que hay detrás de ellas, son las responsables. Aunque los tonos neutros y las prendas lisas llevan tiempo convertidas en fondo de armario, ya te hablamos de las ventajas de introducir algunos toques de color en tus estilismos. Si Elsa Hosk nos sorprendía con la cazadora definitiva, de cuero, inspiración biker y toque de rosa, y te presentamos el caso de la firma coreana cuyos bolsos más coloridos conquistaron el Street Style, ahora es Rocky Barnes la que apuesta por llevar, en pleno otoño, tonos alegres típicos de la estación estival. Con este look, además de regalar una buena propuesta para llevar un vestido vaporoso más allá del verano, Rocky nos descubre una nueva firma que mantener en el rada: su vestido es el diseño Camellia de la firma británica Rixo London, un modelo largo, vaporoso y elaborado en seda que se agotó apenas unas semanas después de salir a la venta.

Es posible que el nombre de esta marca no te suene demasiado, pero seguro que has visto sus estampados decorando también las cuentas de Instagram de Lindsey Holland, Sofie Valkiers, Caroline Daur o Jessica Mercedes Kirschner. Henrietta Rix y Orlagh McClosky son las creadoras de esta firma que nació en Londres en 2015, poco tiempo después de que terminaran sus estudios en el London College of Fashion, en el que eran compañeras. De los trabajos de clase y los fines de semana recorriendo mercadillos y ferias vintage surgió la inspiración para crear una línea hiper femenina que llevar cualquier día de la semana, con las faldas y los vestidos largos como grandes estrellas.

El secreto de los estampados

Una de las cosas que Henrietta y Orlagh tenían claro cuando crearon su marca es que querían vestir con ella a mujeres modernas, con estilo propio y seguras de sí mismas, ayudarles a que se vieran bien sin apenas esfuerzo. Por ese motivo pensaron que producir sus diseños en masa iría en contra de esta esencia que busca potenciar la personalidad individual. Por eso, las diseñadoras de Rixo London optaron por pintar a mano cada una de sus prendas. Conseguir un print original y novedoso, que les diferencie entre el príncipe de Gales, los lunares o las flores, es complicado y con su técnica consiguieron piezas únicas desde su primera colección, Virtudes de Rosemary, elaborada 100% en seda.

Henrietta y Orlagh han hecho de las estrellas y los motivos galácticos los protagonistas de los kimonos, vestidos cruzados, faldas, camisas y chaquetas que han diseñado para su exclusiva colección. Y estos estampados han triunfado, porque muchas de estas prendas cuelgan ya el cartel de sold out. Además de las estrellas, en Rixo London también hay espacio para la inspiración japonesa, que se dibuja en su nueva colección y se traduce en ramas salpicadas con pequeñas flores y pájaros, atardeceres, fresas, combinaciones mix and match... Vaya, salvo prendas lisas, en su e-shop o en Net-a-Porter, donde también venden sus diseños, podrás encontrar prácticamente cualquier estampado que se escape de lo convencional. Sus precios oscilan entre los 70 euros de sus piezas más baratas, los pañuelos, y los 350 euros que pueden alcanzar sus vestidos más caros.

Prendas atemporales

Otro de los rasgos carcaterñisticos de esta firma es que prefieren huir de la estacionalidad en sus diseños y crear prendas que, dependiendo de los complementos con los que se luzcan, puedan servir tanto para los meses de invierno como para los de verano. Algo que ya nos han demostrado las influyentes llevando los vestidos y faldas a cuerpo o mezclándolos con cazadoras de cuero o bombers de estilo deportivo, como la que eligió Rocky. Por eso, en vez de lanzar dos colecciones al año, una cada temporada, presentan una única colección anual. La de este año se llama Shanghai Chic y está inspirada en la cultura de China. Con este punto de partida, han creado seis estampados distintos que son los que impregnan todas las prendas y complementos. Gracias a pequeñas cápsulas, cada cierto tiempo pueden refrescar la colección base, aunque son los modelos más característicos, como las prendas estampado con estrellas y planetas o el vestido Camellia, los que han llenado de estampados originales Instagram.