Si pudieras diseñar las Converse de tus sueños, ¿cómo serían? Esta cuestión que para la mayoría no pasará del plano teórico se convierte en realidad cuando eres la influyente más poderosa de la moda. Chiara Ferragni ha diseñado dos modelos para Converse en una colaboración que, aunque no es la primera inclusión de la italiana en el universo de las sneakers, puede que sea la más relevante ya que le ha permitido reeditar a su gusto las zapatillas de lona más inconfundibles del último siglo, las Chuck Taylor All Star.

Chiara lo anunciaba hoy mismo a través de su perfil de Instagram. "Están llegando", escribía la italiana junto a la imagen que presentaba las Converse negras que ha personalizado con el reconocible logo de su firma, el ojo azul The Flirt de Chiara Ferragni Collection. En esa primera instantánea, ya se apreciaba que el logo del ojo está situado en paralelo al parche All Star, creando un bonito paralelismo entre un icono de la moda de hoy -la italiana más influyente del Street Style- y un icono de todos los tiempos -las zapatillas Chuck Taylor All Star creadas en 1923-.

Además del modelo en negro que lleva Chiara, la colección "mini-cápsula" Chiara Ferragni x Converse incluye la misma zapatilla en blanco. Ambas opciones incorporan una banda glitter en la zona posterior, un detalle brillante que, igual que el ojo azul, acompaña muchos de los diseños de calzado de Chiara Ferragni desde su primer colección. Cada par de las Converse firmadas por Chiara Ferragni cuesta 120€ y los dos modelos se venderán en las tiendas de Chiara Ferragni Collection y AW, tanto físicas como online, a partir del viernes 1 de diciembre.