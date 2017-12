Aunque al principio todo parecía pronosticar que la ruptura de Selena Gomez y The Weeknd sería amistosa, al final no ha sido así. Hace unas semanas, la cantante se dejaba ver en público con una sudadera de su ex pareja, haciendo ver que aunque ya no hubiera amor, ambos mantenían una buena relación. Pero Instagram -y el último gesto de The Weeknd hacia su ex pareja- podría mostrar que la relación ha terminado de verdad. The Weeknd ha dejado de seguir a Selena en la red social despues de que ella lo hiciese a mediados de noviembre.

Y decimos inevitable porque después de que él borrara de su perfil todas las imágenes con la cantante tras ser vista en compañía de su ex pareja Justin Bieber (aunque ella si conserva alguna que otra, como esta de la gala MET), era cuestión de tiempo que también dejara de seguirla. Y así ha sucedido este fin de semana, aunque según este estudio él sería el que más tardaría en superarlo su último gesto nos dice todo lo contrario. De momento, todo parece apuntar a que la relación está más que acabada y no sólo por este último gesto de The Weeknd. Y es que mientras que los seguidores de The Weeknd se lamentan de esta ruptura, son muchos los que ya empiezan a pensar en un nuevo capítulo de Jelena. ¿Habrá reconciliación oficial entre Justin y Selena?