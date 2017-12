La semana pasada Hailey Baldwin cumplía 21 años. La modelo lo celebró por todo lo alto con un viaje muy especial a las Bahamas acompañada de su squad al completo. Kendall Jenner, Bella Hadid, Camilla Morrone, Isabella Peschardt y Renell Medrano pasaron el fin de semana en este paradisíaco destino y como era de esperar Instagram se ha convertido en un improvisado catálogo de ropa de baño.

Porque las vacaciones de invierno son ahora el nuevo verano, o eso es lo que parecen coincidir ultimamente las modelos más influyentes. Solo ellas podrían convertir unas vacaciones de otoño en un particular catálogo improvisado de bañadores. La gran ausente, Gigi Hadid, que no pudo acompañar a su hermana y amigas a las Bahamas por compromisos profesionales, suponemos.

Bella Hadid sigue haciendo de modelo incluso estando de vacaciones e Instagram es la prueba. La modelo ha demostrado que las poses sensuales no son sólo para el desfile de Victoria's Secret y sigue posando como ella sabe incluso fuera de la pasarela. ¿Buscando inspiración para tu próximo verano?

La que también sabe (y mucho) sobre sensualidad es Hailey Baldwin. Y no, no ha desfilado para Victoria's Secret pero eso no le ha impedido ser considerada como la mujer más sexy del mundo. Y estas vacaciones son una de las pruebas de que efectivamente esta publicación no se equivocaba. Una imagen que perfectamente podría estar sacada de un lookbook de una firma de baño pero nada más lejos de la realidad. Así, vamos tomando buena nota de las tendencias playeras y Hailey ya te adelanta una de ellas: las joyas también seguirán siendo complemento sobre la arena.

En la imagen, Bella Hadid y Kendall Jenner. Podrías confundir perfectamente con unas vacaciones de verano. Si buscabas inspiración para tu próximo destino ya sabes, para las insiders el destino de moda es Bahamas.