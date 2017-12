Hace unas semanas, Emily Ratajkowski lanzaba Inamorata, una línea de bañadores muy sensuales, inspirados en Mallorca y concebidos para llevar también en el día a día que se agotaron en poco más de una semana y ya han tenido que ser repuestos. Desde entonces, la modelo ha recibido felicitaciones, comentarios llenos de positividad... y una acusación de plagio. Lisa Marie Fernández, diseñadora de trajes de baño de lujo y otras prendas de playa, asegura que dos de los diseños de Emily son iguales a dos modelos que ella comercializa desde hace tres años, desde mayo de 2015.

Una publicación compartida de Lisa Marie Fernandez (@lisamariefernandez) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 5:24 PST

Los diseños de Inamorata a los que se refiere Lisa Marie Fernández son el bañador Cardiff (134€) y el top Vulcan (67€). Según ha explicado esta diseñadora a la publicación The Business of Fashion, cuando vio en las redes sociales los diseños de Inamorata, envío un requerimiento de cese para que Emily no vendiera más estos modelos. Aunque en Estados Unidos la propiedad intelectual no protege ciertos artículos funcionales como la ropa (con ciertas excepciones como los elementos decorativos, las impresiones en tela o las joyas), la diseñadora cree que, dado que Emily vende sus diseños de manera internacional, sí podrían afectarle las legislaciones de otros países, más duras sobre este tema. De momento no ha habido respuesta por parte de la modelo que, como muchas otras tops, está de vacaciones.

Ratajkowski no ha sido la primera influencer en ser acusada de plagio. Hace algunos meses las hermanas Kendall y Kylie Jenner llenaros varios titulares tras poner a la venta, en su marca Kendall + Kylie, un bolso con forma de caja de fideos chinos -que denominaron Lee Leather Clutch y costaba 126 euros- fuertemente inspirado en otro bolso que Deborah Lloyd había diseñado para la colección otoño-invierno 2014-2015 de Kate Spade. Tampoco se libró de cierta polémica otra de las mujeres del clan Kardashian, Kloe. Con el estreno de Good Body, una firma de bodys pensados para todo tipo de mujeres y cuerpos, recibió un tuit de Destiney Bleu, diseñadora de la firma dbleudazzled, acusándola de copiar no ya los diseños, sino toda la filosofía y el enfoque de su marca. Ahora, esta lista de influyentes-diseñadoras que son acusadas de imitación por otras diseñadoras incorpora a Emily Ratajkowski, aunque seguro que no será el último nombre celebrity en sumarse.