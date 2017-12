Parece que este otoño-invierno 2017 es la temporada de las piezas de tamaño extra grande. De las botas infinitas, a la americana que se puede utilizar como vestido, pasando por bolsos en los que llevar nuestra a casa a cuestas. Sin embargo, cuando se trata de conseguir el look de inivtada perfecto, la regla no escrita del menos es más sigue siendo la clave del éxito... Si ya te has apuntado las firmas españolas de invitada que han conquistado a las más influyentes, ahora te proponemos 7 marcas de joyas made in Spain para marcar la diferencia.

Oona Collection

Después de años recorriendo Asia, María Moro, fundadora de la marca, ha probado el éxito de sus piezas en España. Las joyas de Oona Collection están fabricadas a mano por artesanos de Sri Lanka, se utilizan materiales de primer orden para su fabricación (oro, plata, diamantes, zafiros,...) y tienen un marcado carácter vintage que las convierte en piezas totalmente atemporales. Para conseguirlas hay que ser previsora ya que se realizan bajo pedido. ¿Quién la lleva? Lulu Figueroa Domecq o Andrea Pascual ya han caído rendidas al encanto de esta firma.

Una publicación compartida de oona (@oonacollections) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 2:48 PDT

Them Bones Jewelry

Con el objetivo de "demostrar que la joyería contemporánea también puede ser divertida y experimental, y seguir siendo comercial", las hermanas Lucía y Helena Cuesta, sobrinas de la cantante Ana Belén, crearon esta firma que, desde sus inicios en 2014, encontró en los metales preciosos la mejor vía para conducir su espíritu minimalista con aires rock. Su amplio abanico de precios (desde los 40€ que cuesta un Midi Ring hasta los 2.200 del brazalete Shackle de oro) ha sido uno de los factores que ha impulsado su éxito, conquistando a referentes como Blanca Miró, María Bernad o Mónica Anoz.

Una publicación compartida de Them Bones Jewelry (@thembonesjewelry) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 3:02 PST

Lo'ne Jewelry

Te sonará porque sus joyas aparecen desde hace meses en los shoppings de la revista H!FASHION. Su lema: joyas de diseño hechas con pasión y dedicación. Destacan sus diseños modernos depurados en plata de Ley y baños de oro de 18K, todos fabricados en España. Sus fundadoras son Eugenia Osborne y Lola Peralta, dos amigas que querían hacer de la joyería el mejor complemento a través de piezas personales y minimalistas. ¿Quién los lleva? Patricia Sañes (@Coolhunterdiary) y Inés Ybarra, entre otras influyentes.

Gold&Roses

Desde su lanzamiento en septiembre de 2014, Gold&Roses tiene como objetivo convertir los recuerdos en joyas. Sus piezas mini combinan las tendencias con materiales de alta calidad y sus colecciones están conectadas con la moda, el arte y las últimas tendencias. Sus pendientes son perfectos para eventos, pero no podrás evitar ponértelos todos los días (desde 169 hasta 2.435 euros).

Acus Complementos

Las vistosas piezas de Acus te sorprenden por su diseños y te enganchan por su colorido. Con base en Madrid - y tienda física en la calle Núñez de Balboa, 45 -, su catálogo es tan extenso que resulta difícil no encontrar el par de pendientes que se ajuste a tu look de invitada, siempre y cuando no estés buscando un modelo discreto. Las piezas de Acus son grandes, coloridas, están hechas a mano y, lo mejor, son muy asequibles (desde 7 a 50 €).

Una publicación compartida de ACUS ® (@acus_complementos) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 1:20 PDT

Beatriz Palacios

Esta firma de joyería con base en Madrid pertence a una diseñadora, Beatriz Palacios Jiménez que, aunque estudió ingeniería y se dedicó a ello durante un tiempo, lo cierto es que nunca dejó de formarse en el mundo de la joyería, hasta que en 2011 se sintió con la confianza suficiente como para lanzar su propia marca. Cada pieza es diseñada y realizada en su taller de Madrid, y sus colecciones se inspiran en movimientos artísiticos europeos y en las formas que Beatriz encuentra en la naturaleza (desde 75 a 2.250 €). ¿Quién las lleva? No solo invitadas modernas, también editoras de moda y novias millennials.

Toy ear clip, en topacios azules y perlas cultivadas (desde 185 €)

Coolook

Se trata de una de las marcas preferidas por la reina Letizia a la hora de elegir pendientes a juego con su ropa. Detrás de ella se encuentra Mar Aldeguer y sus diseños suelen estar realizados en plata de primera ley 925 certificada, cubierta con oro de diferentes tonalidades y acompañada por piedras preciosas y semi preciosas. Las posibilidades a la hora de combinar metales, piedras y colores parece ser infinita y esto dificulta la elección del pendiente, ya que es bastante probable que te gusten todos (desde 45 y hasta 624 €).

Pendientes Vesubio de Coolook (350 €)