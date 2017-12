Si por algo destaca el estilo de Camille Rowe es por su habilidad para adaptar básicos como nadie, pero sin caer en looks excesivamente sencillos. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que su profesión de modelo le permite codearse con los que más saben de moda tanto sobre la pasarela como desde el front row. Sin embargo, quienes parecen derretirse por ella son las marcas de moda - ha sido imagen de Cacharel, Gap, H&M, Zadig & Voltaire o Ralph Lauren -, y la marca Sézane no ha dudado en convertirla en imagen de su colección La Liste, una línea de prendas básicas cuyo objetivo es crear el armario de estilo parisino definitivo.

El cárdigan que ha enamorado a las seguidoras de la firma francesa

Este diseño que, sin duda, le encantaría a nuestras abuelas, no suele ocupar un lugar destacado en las listas de deseos de moda. Sin embargo, ha comenzado a parecer en los feeds de Instagram de algunas influyentes, y el hecho de que esté agotado lo hace aun más deseado para las seguidoras de Camille Rowe y de la firma francesa. Según Refinery 29, el cárdigan Barry acumula una lista de espera asombrosa de más de 30.000 personas.

¿Habrá sido el efecto Camille o el hecho de que sea una propuesta distinta al jersey de mohair y lana de alpaca?

Abotonado por delante y también por detrás, las posibilidades de esta prenda de punto se multiplican

El diseño está disponible en gris, beige, color maquillaje o negro, si se viste de forma tradicional (abotonado por delante) el escote queda un poco más bajo, por lo que se puede combinar con una prenda lencera debajo; y si, por el contrario, se coloca con los botones en la espalda, se convierte en una prenda con un escote en 'v' trasero que le proporciona el punto más sexy a una prenda que a priori no lo es. Si tú tampoco quieres dejarlo escapar, te confirmamos que la tienda online repone los miércoles.