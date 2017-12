Seguro que a ti también te ha pasado. Se acerca el día de Navidad o el de Reyes y aún no sabes qué regalar a tu madre. Desde tu punto de vista tiene de todo ya le has comprado de todo: jerséis, bufandas, unos guantes… Pero es de las que prefiere algo práctico, así que tampoco puedes dejar volar demasiado tu imaginación. Lo mismo te sucede con tu amiga Carmen, que siempre va a la última; o con tu primo, el que se va en febrero de viaje por África. Por no hablar de tu padre… Vaya, que andas totalmente despistada. No quieres formar parte de ese 38% de los españoles que compra los regalos en el último minuto, y tampoco engrosar ese otro nutrido grupo que nunca acierta.

Loading the player...

Detrás de ese noble arte que es regalar, existe toda una serie de estudios psicológicos que tratan de averiguar cuáles son las mejores técnicas para acertar y no morir en el intento. Son muchos los científicos que aseguran que elegir un regalo en base a la personalidad de la persona a la que va dirigido puede asegurarnos mayor éxito. Por eso, tras analizar varios estudios y con ayuda de la firma Louis Vuitton, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que clasifiques a tus familiares y amigos para encontrar el regalo perfecto.

VER: Ideas para acertar con tus regalos de Navidad

Si no sabes cómo hacerlo puedes guiarte por nuestras pistas. Y es que hemos llegado a la conclusión de que todos tenemos un amigo deportista, alguien a quien le apasionan los viajes, más de una fashion victim entre nuestros contactos y, por supuesto, esa amiga que siempre asegura que Audrey Hepburn o Brigitte Bardott están entre sus referentes. Descubre más secretos en nuestra galería y encuentra el mejor regalo.

Contacto Louis Vuitton:

902 100 878