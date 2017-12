Paula Echevarría está de plena actualidad aunque, seguramente, por razones que no habría elegido nunca. Pero no todo gira en torno a su separación de David Bustamante, la actriz también ha presentado estos días su nuevo perfume, Sensuelle, algo que la ha ayudado a centrarse en su trabajo y seguir adelante con su vida. Para su día a día, Paula ha confiado últimamente en un básico de estilo, como son los vaqueros; y, para los actos de promoción, en looks blancos. El que más ha llamado nuestra atención, el que luce en la imagen de su perfume: un precioso diseño de inspiración nupcial con la espalda descubierta. Y sabemos de quién es.

Diseño Ingrid de Cristina Piña (2.700 euros)

Se trata de un sencillo vestido blanco de terciopelo, con corte a la cintura y impactante espalda adornada con una hilera de botones en la parte inferior. Sobre la pasarela, la diseñadora presentó este modelo, con un largo colgante y detalles de inspiración lencera con bordados florales de encaje. Este vestido (llamado Ingrid), pertenece a la colección I love Wes y su precio es de 2.700 euros.

Imagen de 'Sensuelle', el último perfume de Paula Echevarria