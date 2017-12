Algunas voces afirman que contamos historias a través de nuestro dress code, una teoría que podría encajar con la situación personal que atraviesa en estos momentos Bella Hadid. Tras enterarse de que su ex, el cantante de The Weeknd, podría estar conquistando a una de las artistas del momento, Selena Gomez; parece que sus elecciones estilísticas hablan por sí solas. Y, la verdad, es que el resultado no es muy pacificador, convirtiéndose en nuevo miembro de la armada de los fieles al estilo callejero influenciado por la corriente underground (sí, todo apunta a que Bella es una nueva fan de la estética creada por la firma Vetements).

Bella Hadid con un look punk fotografiada por las calles de Nueva York. Algo está cambiando en el vestidor de la top.

Tintes rock que perfilan un estilo punk elevado a la máxima potencia. La top da una vuelta de tuerca a uno de los clásicos por excelencia del guardarropa femenino, el pantalón sastre de raya diplomática. Una pieza que la modelo ha convertido en rebelde eliminando la feminidad y elegancia propias de la misma. ¿El resultado? Un look revolucionador de pies a cabeza.

VER: ESTILO A RAYA... DIPLOMÁTICA

Detalles del look rebelde de la top.

La combinación de estilos de aire urbano confirman que algo está pasando en el vestidor de la hermana pequeña de las Hadid. Aunque las sudaderas son parte habitual del uniforme diario de la top, tal y como le ocurre a su amiga Hailey Baldwin; esta vez su elección nos ha llamado la atención por la ausencia de equilibrio. Altas dosis de influencias grunge reflejadas en la parte superior del look: una hoodie con letras góticas, una camiseta marcada por este mismo estilo, una gorra army, y chaleco denim vintage con insignias moteras; que se fusionan con una parte inferior de tintes rock: pantalón de raya diplomática al tobillo, decorado por una cadena de eslabones; y a sus pies, la representación de una de las alianzas estrella de la temporada, el calcetín de rejilla a la vista y un botín. La modelo lo luce a través de un modelo en el que se fusionan las dos tendencias, y que firma Tamara Mellon.