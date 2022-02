¿Estudiar los entresijos de la música de Taylor Swfit? Ahora podrás hacerlo en una universidad neoyorquina

¿A qué querías dedicarte cuando eras pequeña? Seguramente algunos de esos oficios y especialidades nunca llegaron a materializarse, ¿verdad? Si siempre has sido fan de la música y has deseado conocer en profundidad los secretos que guarda la exitosa carrera musical de Taylor Swfit, ¡estás de suerte! Es el momento para que cojas papel y lápiz y apuntes. Es cierto que nunca es tarde para apagar el despertador a primera hora de la mañana y volver a las clases, y más si el curso que se ha convertido en noticia internacional tiene mucho que ver con la mencionada artista. ¿Te imaginas conseguir un diploma universitario con sello swiftie? Sabemos dónde podrás matricularte y cumplir tu sueño adolescente, ¡sigue leyendo!

Son muchas las formaciones enfocadas a la evolución de la industria, a analizar los entresijos del prestigio del músico y entender cada paso que dan a lo largo de su carrera; pero la nueva propuesta que se ha inaugurado hace tan solo unos días en un enclave académico, ¡es toda una novedad que ha revolucionado las redes sociales! Desde finales de enero, el Instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York comenzó a impartir una serie de sesiones batutadas por la periodista Brittany Spanos -gran amante y conocedora del trabajo de Taylor- donde se estudia el legado de la compositora de Pensilvania hasta el 9 de marzo.

No nos extraña que el nombre de la que interpreta Love Story se cuele en uno de los planes de estudios de los lugares más prestigiosos de Estados Unidos. Sus últimos éxitos han superado todas las expectativas, ¡incluso el relanzamiento de álbum Red: Taylor´s Version! Observando las cifras, en 2021 alcanzó el mayor número de ventas de disco de vinilos la industria, tiene más de 50 millones de usuarios en Spotify y casi 200 millones de seguidores en Instagram, ¿cómo no íbamos a tener disponible un curso basado en su impresionante trayectoria? Es cierto que no es la primera vez que se crea una formación en honor a reconocidos artistas, ocurrió en 2017 en la universidad de Copenhague sobre Beyoncé bajo el título Beyoncé, género y raza, fue todo un éxito. En este caso, el departamento le ha enviado una invitación para que participe en las clases respondiendo a las preguntas de sus alumnos, pero aún no han recibido ninguna confirmación, ¿se embarcará Swift en el mundo académico?