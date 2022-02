Zendaya y su novio Tom Holland dan un paso muy importante en su relación

Que el amor real se puede encontrar en el ambiente del trabajo es posible, ¡que se lo digan a las estrellas de Hollywood! Son muchas las parejas que han construido una bonita historia tras trabajar mano a mano en una producción, fue el sonoro caso del matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt, el de Ashton Kutcher y Mila Kunis, y quien acaparan los flashes de los paparazzis actualmente son... ¡Zendaya y Tom Holland! Se conocieron en 2016 pero no fue hasta diciembre de 2021 cuando confirmaron su relación en las redes sociales con una tierna fotografía. Ahora, con el inicio del nuevo año cargado de éxitos profesionales, han querido dar un paso más allá con vistas a un futuro muy prometedor, ¿adivinas de qué se puede tratar?

Entre el boom de las pedidas de matrimonio, las bodas y los embarazos sorpresa, el dúo que protagoniza la última entrega de Spider-Man: No Way Home, son todo un ejemplo de superación, esfuerzo pero también de estilo y compromiso. La gran y reciente noticia que ha revolucionado a sus fans no tiene nada que ver con la llegada de un nuevo miembro a la familia ni un carísimo anillo de compromiso, ¿preparada para el bombazo? Según han confirmado distintos medios internacionales, se van a vivir juntos a una preciosa casa al suroeste de Londres, en Richmond, lugar natal del actor de 25 años.

Su nuevo nidito de amor será una impresionante mansión de seis habitaciones valorada en más de cuatro millones de dólares, situada en uno de los enclaves más lujosos del país, de ahí su prestigio. Y como todo nuevo hogar aprobado por la Generación 'Z', también pasará por un largo y exhaustivo proceso de chapa y pintura de más de 335 mil dólares según informa el medio británico. Una reforma íntegra en la que Zendaya y Tom añadirán un gimnasio, una sala de cine para disfrutar con amigos y una amplia sala de estar con mucha personalidad. Pero eso no es todo, además de contratabar a un buen equipo de seguridad enfocada a la alta tecnología, ¡quieren instalar una puerta de acero en la entrada! Quizás en un par de meses podamos conocer cómo es la casa de sus sueños, ¿cómo te la imaginas?