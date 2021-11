Nuevo 'it-baby' en Italia: Ricardo Pozzoli (exnovio de Chiara Ferragni) y Gabrielle Caunesil han sido papás

El baby boom de 2020/2021 sigue dando sus frutos, o más bien sus bebés. Tras Emily Ratajkowski, Gigi Hadid o Elsa Hosk, algunas de las modelos que en los últimos meses han sido mamás, la francesa Gabrielle Caunesil acaba de dar a luz. El pasado 5 de noviembre la influencer y empresaria recibía en Milán al pequeño Roméo, su primer hijo con el italiano Ricardo Pozzoli, el exnovio de otra celebrity que, casualmente, también ha tenido un bebé este año: Chiara Ferragni, que recibía a Vittoria, su segundo bebé con el cantante Fedez, en marzo.

- Cuerpos reales vs. poses en redes: el movimiento viral que podría acabar con la obsesión 'fit'

"El 5 de noviembre de 2021, nuestro hijo, Roméo vino al mundo y cambió el nuestro para siempre. Ha sido largo y difícil, pero lo hemos conseguido. El amor es infinito. Gracias a la vida ❤️". Mezclando los tres idiomas que utiliza en su día a dia (francés, inglés e italiano), Gabrielle Caunesil daba la noticia de que su bebé ya había nacido. Como ha explicado después, el parto fue complicado porque duró 15 horas y teminó en cesárea, la cual fue muy dolorosa. Afortunadamente, tanto ella como el bebé -a quien han llamado Roméo para que compartiera iniciales con su padre- se encuentran ya bien y "mejorando cada día".

El nuevo papá, por su parte, también ha compartido un mensaje de amor para dar la buena noticia. "De repente, la vida adquirió un nuevo significado. Bienvenido Romeo Pozzoli Caunesil 💙 Y gracias, a la mejor mamá del mundo @gabriellecaunesil por traerlo a nuestra vida 🙌", escribía el empresario, que se casó con Gabrielle en enero de 2018. Pero la razón de que Riccardo sea tan conocido, dentro y fuera de Italia, no es realmente esta relación -ni tampoco su éxito en los negocios-, sino el noviazgo que mantuvo hasta 2009 con Chiara Ferragni. Pozzoli y la super influencer salieron juntos durante 6 años, durante los cuales el blog The Blonde Salad, creado por ambos, despuntó por encima de todos los demás. De hecho, hay quien considera que Chiara no hubiera construido su imperio sin el impulso y la visión estratégica de Riccardo en sus inicios.