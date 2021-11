El personaje que ha unido a Hilary Duff con esta protagonista de 'Sexo en Nueva York' te va a encantar

¿Cuántas veces has soñado que las protagonistas de tus series favoritas sean amigas en la vida real? Pues atención, porque si eres fan de Lizzie McGuire y Sexo en Nueva York, ¡estás de suerte! Como ya sabrás, el archiconocido personaje de Samantha Jones no formará parte de la nueva secuela de And Just like that... que muy pronto se estrenará en la pequeña pantalla. Pero no te preocupes, porque la actriz Kim Cattrall, que dio vida a la mujer más atrevida y glamurosa de Nueva York, ha encontrado un nuevo proyecto que dará mucho que hablar y que la ha unido directamente a alguien que te transportará directamente a la época más bonita de tu niñez: ¡Hilary Duff!

La artista y compositora, que está viviendo su mejor época frente a las cámaras, ha sido quien ha compartido la noticia. "Cuando Kim Canttral dijo que "sí", grité. Ahora podemos conseguir una mejor foto que esta, por favor, la desenterré de las pronfundidas de internet", así lo anunciaba la 'chica Disney' en sus redes sociales y en la que sus fans aplaudían esta gran unión de talentos. Después de haber coincidido en una fiesta en el Festival Internacional de cine de Toronto en 2003, las estrellas actuarán mano con mano y por primera vez en el nuevo y esperado proyecto, en la serie Cómo conocí a vuestro padre. Una entrañable historia que sigue los mismos parámetros y flashback que Cómo conocí a vuestra madre y que podrás ver próximamente en la plataforma de Hulu.

En esta producción, los creadores de la serie original participarán como productores ejecutivos, pero la nueva historia que estará ambientada en el año 2021 y en la ciudad de Nueva York, está escrita por el tándem de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Su personaje principal, interpretado por Hilary, se llamará Sophie, y será Kim la encargada de poner la voz del futuro y explicar a su hijo la historia del romance con su padre. Es cierto que este proyecto, en el que un grupo de jóvenes viven en plena época cibernética -incluso en términos de relaciones amorosas-, iba a salir a la luz en 2014 con un casting totalmente diferente, pero por diferentes motivos se quedó en stand by. Ahora retoman su rodaje con prometedores nombres en el cartel y es una de las razones por las que Duff ha cancelado el esperado reboot de Lizzie McGuire con Disney+ y Kim no participa en la secuela con Sarah Jessica Parker.