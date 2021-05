La foto de niña de la princesa Diana que ha dado la vuelta al mundo

Gracias a las redes sociales, cada vez más celebrities se animan a compartir imágenes de su infancia. Hemos visto a Emily Ratajkowski de niña o a Cindy Crawford cuando apenas era un bebé, todavía muy lejos de su etapa de supermodelo. Estas instantáneas no tardan nunca en hacerse virales, algo que también ha sucedido con la tierna fotografía que Charles Spencer ha compartido con sus seguidores en Twitter, donde el hermano de Diana de Gales aparece junto a la Princesa, los dos de niños. La imagen, en blanco y negro, refleja una estampa de lo más veraniega, ambos aparecen en traje de baño, quizá en unas vacaciones.

Las reacciones de los fans no se han hecho esperar, la fotografía acumula centenares de reacciones, entre likes y comentarios. "Una fotografía en familia adorable", "Gracias por compartir esto", "Preciosa Diana, siempre en nuestros corazones", son algunos de los mensajes que le han transmitido sus seguidores. Charles Spencer ha compartido la imagen en una fecha muy señalada ya que este pasado 20 de mayo el hermano menor de Diana de Gales celebraba su 57 cumpleaños. Junto a la publicación, ha añadido una frase escueta pero cargada de significado "Some bonds go back a very long way", que se podría traducir como "Algunos lazos se remontan mucho tiempo atrás".

- De todas las actrices que han interpretado a Diana de Gales, ¿cuál es tu favorita?

Apenas unas horas después de desvelar esta imagen, el nombre de la princesa Diana volvía a ocupar titulares por un motivo muy diferente. Veinticinco años después de que Diana de Gales concediera la polémica entrevista al periodista Martin Bashir, emitida por la BBC, la investigación iniciada el pasado año a petición de su hermano Charles Spencer, quien reclamó que se indagara sobre los métodos empleados para acceder a Diana y que ella aceptara dicha entrevista, ha concluido. Se ha señalado que fue chantajeada con unos extractos bancarios falsos para que hablara. La figura de la Princesa sigue estando de plena actualidad, las películas acerca de su vida cautivan al mundo (la actriz Kristen Stewart se pondrá en su piel en Spencer, dirigida por Pablo Larraín y en fase de post-producción) y su icónico estilo continúa inspirando a mujeres de todo el mundo.