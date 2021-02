El bonito gesto de Kim Kardashian con los trabajadores de un hospital de Los Ángeles

Ahora que Keeping Up With The Kardashians ha cerrado el telón para siempre, la familia más famosa del mundo emprede sus respectivos caminos hacia nuevos proyectos. Kim Kardashian, por su parte, planea ampliar sus dominios empresariales y, aún con su divorcio de Kanye West en vías de ser resuelto, procura tener tiempo para otras acciones. La última, y más bonita, tiene que ver con el COVID y, más concretamente, con un bonito gesto hacia los sanitarios en primera fila contra la pandemia. Así les ha agradecido la empresaria todo lo que están haciendo por combatirla.

Kim Kardashian dona cientos de ramos de flores a los sanitarios de COVID de un hospital

Hace unas horas los trabajadores de el Hospital USC Verdugo Hills, en Los Ángeles, publicaban entusiasmados en sus redes sociales el bonito gesto que Kim Kardashian ha tenido con ellos. La empresaria, junto con un conocido florista de Hollwyood, ha llenado el centro médico de ramos de flores. El diseño, firmado por Jeff Leatham, pertenecía a un shooting que la empresaria tuvo unos días antes para el nuevo lanzamiento de KKW Beauty, su firma de maquillaje y cosmética. En la foto que han publicado los médicos receptores, se lo agradecían así: "Superbonitos los ramos de flores donados para los trabajadores de primera fila por Kim Kardashian".

Las donaciones de los 'celebrities' a la causa

Pero Kim Kardashian no ha sido la única. Han sido muchos los rostros conocidos, especialmente de Hollywood, que han decidido contribuir a la causa del contexto internacional. Hablamos de Billie Eilish, Ariana Grande y Justin Bieber, por ejemplo, que han firmado un acuerdo con Universal Music para unirse a la campaña We've Got You Covered, mediante la cual lanzarán telas lavables de su propio diseño para confeccionar mascarillas protectoras. El 100% de los ingresos obtenidos son destinados a asociaciones enfocadas a cubrir las necesidades de afectados por la pandemia.

También Beyoncé se ha aliado con Jack Dorsey, el CEO de Twitter, para donar 6 millones de dólares en comida, agua, productos de limpieza, medicamentos, mascarillas, y hasta apoyo psicológicona zonas fuertemente golpeadas por el virus. Otros gestos originales han sido los que han tenido Mila Kunis y Ashton Kutcher. El matrimonio ha lanzado un vino tinto, llamada Quarantine Wine, cuyos beneficios íntegros apoyarán a niños, gente en paro y hasta a empresas en apuros. Oprah Winfrey, Julia Roberts, Eva Longoria, Jennifer Garner, Mandy Moore, Naomi Campbell o Carine Roitfeld, entre otros, figuran en la lista de celebrities que han querido aportar su granito de arena en la lucha contra la pandemia.

