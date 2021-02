Jennifer Aniston y Selena Gomez, ¿la nueva amistad del momento?

Parece que a Rosalía y Kylie Jenner les han salido dos competidoras. Y no hablamos del campo de la moda, los negocios o la música, sino en lo que a su amistad se refiere. Desde que la cantante y la empresaria oficializaran su relación, su amistad se convirtió en una de las más admiradas del momento. Tanto es así que hasta se llegó a hablar sobre una posible colaboración entre ambas. Sin embargo, los fans de la pareja hicieron saltar las alarmas cuando el pasado mes de enero la más pequeña de las hermanas Kardashian-Jenner dejara de seguir a Rosalía en sus redes. Una 'crisis' que podría desbancarlas como pareja del momento, más aún ahora que hemos descubierto otra amistad de lo más inesperada entre dos actrices que conoces muy bien: Jennifer Aniston y Selena Gomez.

- El reencuentro entre Jennifer Aniston y Courteney Cox tiene emocionados a los fans de 'Friends'

La sorpresa llegaba el pasado miércoles a modo de fotografía, cuando la actriz de Friends publicó en sus historias de Instagram un selfie para felicitar a su manager, Aleen Keshishian, que cumplía 53 años. En la citada fotografía se puede ver a ambas mujeres posando para la cámara junto a una sonriente Selena Gomez, que inclinaba la cabeza hacia atrás en lo que parecía una sonora carcajada. "Feliz cumpleaños @aleenkeshishian ❤️❤️ Te queremos 🥰", escribía Jennifer junto a la imagen. Y, aunque todo parece indicar que se trata de una fotografía antigua -no solo por el flequillo de la cantante, sino por el ambiente festivo y la cercanía de las tres mujeres-, el hecho de que Selena compartiera la publicación en sus redes no hace sino reafirmar esta nueva -o no tan nueva- amistad.

Selena Gomez y Jennifer Aniston, una amistad de años

Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, la estrecha relación entre ambas actrices no es algo nuevo sino que se remonta unos cuantos años atrás. En enero de 2020 la cantante acudió como invitada al Show de Ellen DeGeneres, que en ese momento presentaba la propia Jennifer. Durante la entrevista, la protagonista de Friends aseguró que: "Siempre has sido tan dulce. Eres una verdadera fan (de la serie). Es alucinante. Nos conocemos desde hace años, has estado en mi casa, hemos comido pizza...". Más tarde, la propia Selena, que incluso se inspiró en el peinado de Rachel en uno de sus cortes más aplaudidos, contó cómo fue su primer encuentro, que tuvo lugar durante una gala. "Nadie sabía quién era yo y tú estabas en el baño, con un vestido negro", explicó la cantante. "Saliste del baño y mi corazón se paró. Me volví loca y corrí hacia mi madre diciendo 'Oh dios mío, acabo de ver a Jennifer Aniston', estaba alucinando".

- Selena Gomez bate récords con 'De Una Vez', una canción sin precedentes y cargada de simbolismo

Sin embargo, fue precisamente la manager de ambas, Aleen Keshishian, quien las presentó unos cuantos años después. "Es como un pequeño querubín al que siento que quiero cuidar. Y nos acabamos de conocer a través de nuestra manager. Ha sido extremadamente servicial y maravillosa", contaba Jennifer allá por 2015 al portal de noticias E! News durante la presentación de su película Cake. Una amistad que ha sobrevivido al paso de los años y podría convertirlas en las nuevas Kylie y Rosalía.