Y ya van 6 los tatuajes de Brooklyn Beckham dedicados a su novia, Nicola Peltz 💘

¿Pueden dos personas estar más enamoradas de lo que están Brooklyn Beckham y Nicola Peltz? Nosotras tenemos serias dudas al respecto, al menos si nos ceñimos a sus constantes muestras de amor. Por lejos que esté la boda de celebrarse -han tenido que posponer su doble ceremonia por la crisis sanitaria- cada semana que pasa, la pareja de moda por excelencia consigue derretirnos a diario. Una nueva sorpresa, un cariñoso detalle o un posado romántico (¿cómo no darles la merecidísima etiqueta de #couplegoals?) son ya típicos en su día a día. Y no te pierdas el último gesto entre ellos: ¡un nuevo tatuaje! Habría sido el fotógrafo quien ha ampliado la colección de obras de tinta en honor a su prometida con otro diseño dedicado al amor de su vida.

Si nos ponemos a contar, este sería el sexto tattoo que se hace Brooklyn inspirándose en Nicola. Entre ellos encontramos el más impresionante: la mirada de su prometida en la parte de atrás del cuello. Debajo de los ojos de la actriz, se encuentra una carta de amor que ella le dedicó al poco de que le pidiera la mano, un poético texto en el brazo, el nombre de la intérprete en el lateral del cuello y "Gina", la abuela de Nicola, con quien la actriz guardaba una conexión muy especial. El más reciente de la colección sería la palabra "baby" (bebé) que se ha tatuado en la mano derecha. Un cariñoso mote por el que llamaría a su futura esposa.

¿Qué futuro se imagina?

Al poco de compartir el nuevo tatuaje en su perfil, se puso a conversar un rato con sus fans resolviendo algunas de las dudas que pudieran tener sobre él como su comida favorita (sushi), la canción que comparte con Nicola, su número de la suerte -el 7, el mismo que llevaba su padre cuando jugaba en el Manchester United- o que Holler es su canción favorita de las Spice Girls. Y de entre todas sus respuestas, la que más nos ha emocionado ha sido cuando ha revelado qué quería ser de mayor. "Un padre y marido genial ❤️", escribió sin dudar. ¿Significa eso que el mayor de los Beckham ya estaría pensando en formar familia?

Sus padres, sus modelos a seguir

Sí, y además en un futuro cercano, así que no podemos dejar de imaginarnos a Victoria Beckham de abuela. Aunque esta no es la primera vez que Brooklyn confiesa que su gran sueño sería seguir los pasos de sus padres y formar su propia familia siendo joven (y Nicola compartiría la ilusión del fotógrafo por estrenarse en la maternidad). Con el futbolista y la diseñadora como principales apoyos en su vida, tiene muy claro el tipo de progenitor que quiere ser. No tenemos dudas de que será tan divertido como ellos, quienes no dudan en colarse en los perfiles de sus hijos para gastarles bromas.