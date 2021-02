¿Mejor enamorarse ahora o en la época de 'Los Bridgerton'? La protagonista de la serie lo tiene claro

Si ahora crees que es complicado ligar con tantas aplicaciones para conocer gente o las normas no escritas a la hora de mandar mensajes (¿contestar al minuto o esperar un rato?), no eres la única que piensa así. Casi parece que encontrar a la persona adecuada en los tiempos anteriores a internet era mucho más sencillo, o, al menos, ese es el pensamiento que comparte también Phoebe Dynevor, la protagonista de Los Bridgerton. Al rodar no solo la que ya es una de las series revelación del año, sino teniendo que actuar como si se encontrara realmente en el siglo XIX (con los estrictos códigos de etiqueta), la actriz británica está convencida de que hemos ido a peor y deberíamos volver a relacionarnos con los modales y los códigos de seducción que muestran en la serie Daphne Bridgerton y el duque de Hastings (a la parte de vestidos nuevos y bailes cada noche nos apuntamos).

Pero, ¿cuál es realmente el problema para la actriz que interpreta a una dama de una de las familias aristocráticas más importantes de Londres que es cortejada por el soltero más codiciado -o al menos eso hacen creer-? "Hoy en día no hay etiqueta social. Si alguien estaba interesado en ti en aquellos tiempos, iban a verte con un ramo gigantesco de flores para que lo supieras", ha afirmado en una entrevista a Daily Star recordando una de las famosas escenas de la serie. En ella, las debutantes de la sociedad británica recibían regalos y visitas de sus pretendientes (bajo la atenta mirada de sus familiares, claro).

Romanticismo sí, pero en las dos direcciones

Otro de los aspectos que Phoebe critica de los amores modernos es que ya no suponen un desafío. "En Los Bridgerton, los chicos tenían que trabajar duro", declaró. Aunque tenemos que admitir que, en este sentido, somos unas grandes fans de las #couplegoals modernas en las que ellas también se deshacen en detalles, como es el caso de Nicola Peltz -quien se tatuó el nombre de Brooklyn Beckham hace unos meses-, Gigi Hadid y la fiesta que le montó a Zayn Malik o Hailey Baldwin como musa del nuevo videoclip de Justin Bieber. Parejas que no se cansan de compartir románticas demostraciones de amor para que el peso de los detalles y gestos caiga por igual en ambos lados de la relación.

Las ventajas de conocer gente en 2021

Aunque no todo iba a ser perfecto para Phoebe. La intérprete también admitió que ligar en el siglo XXI tenía sus ventajas respecto a épocas pasadas, como por ejemplo no tener que llevarse con personas por las que no se siente ningún interés en realidad, por mucho que lo dicten los buenos modales. De hecho, recordando a otro de los personajes que se lleva mal con su alter ego, la actriz reconoció que no tendría que estar dándole conversación, sino que podría cortar con un: "Estoy bien, gracias".