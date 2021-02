Sin Samantha pero con un nuevo protagonista, más detalles del regreso de 'Sexo en Nueva York'

Admitimos que todavía nos está costando recuperarnos de la noticia de que Kim Cattrall no va a participar en el retorno de Sexo en Nueva York. La parte positiva es que incluso sin las geniales ocurrencias de Samantha Jones, la segunda parte del fenómeno televisivo (que se llamará And just like that) promete. En los 10 episodios que formarán la ánueva entrega, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se pondrán de nuevo en los exclusivos zapatos de Carrie Bradshaw (esperamos que unos Manolo Blahnik en su caso), Miranda Hobbes y Charlotte York así como las productoras ejecutivas de la serie. Y aunque todavía no han querido revelar muchas sorpresas de su reencuentro -no tenemos dudas de que la moda tendrá un papel destacado, como siempre-, sí que sabemos que tendrá lugar en el momento actual de la Gran Manzana.

Es más, reflejarán el momento presente con tanta fidelidad que un 'personaje' totalmente nuevo se colará en la trama. Y no, no nos referimos al cameo de alguna celebridad, sino al coronavirus. Ya que la crisis sanitaria ha afectado las vidas de los habitantes de Nueva York, sería uno de los puntos que querrían explorar en la serie, algo que ha afirmado Sarah Jessica Parker en una entrevista a Vanity Fair. Y es que ya que su alter ego de la pequeña pantalla se dedica a escribir sobre las relaciones personales, será interesante ver cómo las narra en una época marcada por el distanciamiento social.

La nueva vida de Carrie, Miranda y Charlotte

La duda no será solo cómo la columnista está viviendo la situación (si sigue o no con Mr. Big, por ejemplo), sino también cómo lo llevan sus mejores amigas con sus respectivas familias. En definitiva, cómo se imaginan los guionistas a las tres mujeres en la actualidad. Otra de las diferencias que encontraremos con la entrega actual respecto al show de los 90 será la inclusividad (de hecho se rumorea que Caitlyn Jenner podría hacer una aparición estelar en el programa). Pero el papel que tendría no sería el de reemplazar a la divertidísima Samantha, ya que no van a meter a ningún personaje en su lugar.

Sin fecha de estreno, pero con mucha expectación

En su lugar, se limitarán a crear un reparto en el que las tres protagonistas sigan llevando la mayor parte del peso de la trama y la ciudad sería la cuarta estrella de la ficción de HBO. Por lo pronto, Sarah Jessica Parker ya está movilizando a su comunidad de seguidores con algunas de sus últimas publicaciones. La actriz compartió un pequeño teaser en el que recita el nombre de la nueva entrega y aparece su característica pantalla de ordenador con la frase "La historia continúa". Un vídeo que acompañó con el siguiente pie de foto: "No puedo evitar preguntarme... ¿dónde están ahora?", una cuestión que sus fans también nos hacemos, pero tendremos que esperar a que se estrene (todavía no han anunciado la fecha) para resolverla.