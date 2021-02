Matthew Perry tuvo que superar una prueba de fuego para que Julia Roberts participara en 'Friends'

Vale que las aventuras de Rachel, Ross, Monica, Chaendler, Phoebe y Joey fueron las que nos mantuvieron enganchadas a Friends durante los 10 años que emitieron la serie por televisión (e incluso mucho después, cuando han vuelto a subir los episodios a otras plataformas). Pero no podemos olvidarnos de que uno de los platos fuertes eran los cameos, nos traían de cabeza, ¡literalmente! Reese Whiterspoon, Bruce Willis, Winona Ryder, Robin Williams, Susan Sarandon... ¿Y cómo olvidarnos del episodio en el que aparecía Brad Pitt interpretando a un antiguo compañero de instituto de los protagonistas? Ya que en aquel momento estaba casado con Jennifer Aniston, el furor que desató su aparición fue máximo. Aunque no fue la única pareja de los intérpretes que tuvo su momento de gloria en el show. También Julia Roberts podría entrar en esa lista, ya que apareció en la sitcom del momento por un interesadísimo Matthew Perry. Y la historia no podría parecernos más graciosa (y romántica).

Cuando el episodio en el que aparece se emitió en 1996, Julia Roberts ya había alcanzado la fama mundial gracias a Pretty Woman por lo que era un fichaje de altura para la serie. Aunque los propios productores habían contactado en otras ocasiones con celebridades que querían sacar en los episodios, no fue este el caso de la actriz. Como comentábamos unas líneas más arriba, el propio Matthew Perry tuvo la idea de darle un pequeño papel. Según la entrevista publicada en The Hollywood Reporter, algunos de los creadores del show contaron cómo consiguió convencerle exactamente. Y no, no fue mediante su sentido del humor.

El desafío de Julia

Como buena protagonista de comedias románticas, Julia Roberts demostró que es toda una experta en crear situaciones comprometidas tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que habría sido una de las razones por las que le planteó un reto que debía superar si su idea era conseguir que apareciera en Friends. "Escríbeme un artículo sobre física cuántica y lo haré", fue la respuesta que le dio al actor para comprobar con esa petición tan extraña -y que nada tenía que ver con la trama del episodio- si realmente quería que participara en uno de los episodios. Y, teniendo en cuenta que se convirtió en uno de los cameos más VIP (concretamente en el episodio noveno de la octava temporada, El de después de la Super Bowl, por si quieres repasarlo), los creadores del show no tienen dudas de que Matthew le habría mandado ese documento. Sí, incluso por mucho que se tratara de un tema del que no sabría mucho al respecto.

¿Hacía 'trampa' Matthew Perry?

Lo más curioso es que la química que mostraron en la pequeña pantalla se trasladó también a la vida real (¡no podemos con el hype!). Además de que Julia dejó saber entre bambalinas lo mucho que le gustaba el personaje de Chandler Bing, parte del flirteo entre ambos tenía lugar a través del fax (los mensajes directos de la época). ¿Y cómo lo saben los creadores del programa? Porque la actriz mandaba preguntas a Matthew, como queriendo saber por qué deberían salir juntos, y el equipo de guionistas le ayudaban a elaborar las respuestas. Aunque admitieron también en la entrevista que, teniendo en cuenta su sentido del humor, habría conseguido contestarle sin ayuda.