El 'baby boom' sigue en 2021: Marta Carriedo anuncia su embarazo con esta bonita imagen

Continúa el baby boom en el año nuevo. Si en 2020 modelos como Gigi Hadid o Romee Strijd se convirtieron en madres, y otras como Elsa Hosk o Emily Ratajkowski desvelaron que esperaban su primer bebé, 2021 ha empezado con otro anuncio de embarazo, esta vez de la influencer Marta Carriedo. En una bonita imagen publicada en sus redes sociales, donde aparece junto a su pareja Raúl Vidal y su perrito Wonder, la prescriptora ha querido compartir con sus más de 579.000 seguidores la feliz noticia. "Estamos embarazados, si Dios quieres el próximo verano seremos cuatro", ha escrito junto a la instantánea, que en apenas unos minutos suma miles de me gusta y decenas de comentarios.

"Ya no quería (ni podía) esperar más para compartir con vosotros la noticia más bonita de mi vida. La verdad es que aunque han pasado semanas, sigo sin poder encontrar las palabras apropiadas para describir cómo me siento... estoy tan feliz! Estaba deseando contároslo y haré un LIVE pronto para responder a todas vuestras preguntas y contaros cómo he pasado estos primeros meses, aunque me siento genial y no he tenido ningún síntoma. Espero que ahora entendáis también por qué he estado un poco más desconectada de las redes y más centrada en mí, en mi paz y en el bebé", ha escrito Marta en el post de la fotografía, donde también ha dedicado unas palabras a sus fieles seguidores: "Os quiero mucho y mil gracias por estar siempre a mi lado y por acompañarme ahora en esta etapa que sin duda será la más bonita de mi vida". El único dato que de momento ha adelantado es que se encuentra de once semanas y que desconocen si será niño o niña. Además, en un story publicado recientemente ha mostrado orgullosa una tripita incipiente.

Su pareja Raúl Vidal, también ha dado a conocer la noticia en su perfil social, donde ha expresado lo emocionado que está con el embarazo: "Vamos a ser papás. No puedo describir lo que siento, pero sé que es la mejor sensación que jamás he tenido. Toda persona que me conoce sabe que el día que nazca habré cumplido un sueño, se habrá llevado a cabo una de las ilusiones de mi vida. No puedo imaginar nada más bello que dar vida a un hijo. Nuestra vida cambia, para infinitamente mejor. Estoy inmesamente feliz. Gracias 2020, es el mejor regalo de mi vida". Las felicitaciones a los futuros padres no se han hecho esperar. "Oleeee enhorabuena chicos", ha escrito Lucía Rivera o "Enhorabuena princesa!! Que felicidad por los dos!! Tenemos que vernos pronto!!", la modelo Mónica de Tomás. Una feliz noticia para comenzar el año con buen pie.