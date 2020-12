En pijama y sin maquillaje, el nuevo reto viral de Jennifer Lopez

Durante los meses que pasamos encerrados en casa, los retos virales se convirtieron en uno de nuestros principales entretenimientos. Desde el Koala Challenge, que ponía a prueba tus habilidades acrobáticas, al reto de música y moda que triunfó entre los famosos e infinidad de propuestas con el deporte, el baile o la coordinación en pareja como hilo conductor. Una tendencia que no ha hecho sino crecer, incluso tras el fin del confinamiento. Así, han sido muchas las marcas, cantantes y celebrities que los han utilizado como un medio de promoción, retando a sus seguidores e invitándoles a divertirse. La última de ellas ha sido Jennifer Lopez, quien ayer mismo lanzaba un nuevo reto viral, el #InTheMorningChallenge.

En pijama, sin maquillar y con el pelo recogido en un moño alto despeinado, bailando la coreografía de su nueva canción. Así aparece JLo en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales, en el cual se intercalan imágenes de la cantante en la misma localización -su jardín- de noche, perfectamente maquillada, con su impresionante melena suelta y ondulada, y ataviada con un conjunto de pantalones negros efecto cuero y blusa de fiesta en el mismo tono. Una puesta en escena que busca representar el mensaje de su último sencillo, In The Morning, cuyo estribillo reza: "Si me quieres dilo por la mañana, no solo por la noche cuando buscas mi cuerpo".

En el post, la cantante invita a sus seguidores a publicar sus propios vídeos imitando la coreografía, con su 'cara de recién levantados'. "¡¡AQUÍ ESTÁ!! ¡¡¡El #InTheMorningChallenge empieza AHORA!!! ⛅️ 🚨 ¡¡¡Me muero de ganas de ver vuestros vídeos!!! #MorningFace #JLOBEAUTY #MorningEveningChallenge", comentaba una emocionada JLo junto a la publicación.

Y es que, a pesar de todos los problemas que el 2020 ha traído consigo, la cantante no ha hecho sino sumar éxitos. Además de estrenar nuevo sencillo, a principios de mes lanzaba su nueva marca de belleza, JLO Beauty, cuyo principal objetivo es "que te sientas guapa en tu faceta más natural. Sin maquillaje, sin filtros...solo TÚ y tu piel", en palabras de la propia actriz. Y, poco después, recibía el premio Women In Music ICON Award de los premios Billboard. "Estoy profundamente agradecida y emocionada.✨ Este honor es muy especial para mi porque siento que cierra el cículo. Si mi música ha creado un bonito recuerdo para alguien, no hay mayor recompensa", comentaba agradecida la cantante.