De tal palo tal astilla: Blue Ivy consigue su primera nominación a un Grammy

Con solo 8 años, Blue Ivy Carter ya cuenta con su primera nominación a un Premio Grammy. La pequeña, que ha participado (y eclipsado) en varios de los vídeos musicales de Beyoncé e incluso ha prestado su voz en alguna de sus canciones, parece querer seguir los pasos de su madre en el mundo de la música. Y de momento no le va nada mal. Así lo ha demostrado al colarse en la lista de nominados a los Premios Grammy 2021, gracias a un tema que el pasado año también le trajo más de una alegría: Brown Skin Girl. La canción, que celebra y elogia a las mujeres de color, forma parte del álbum The Lion King: The Gift, la banda sonora de la adaptación de Jon Favreau de El Rey Léon que se estrenó el pasado año. En ella, Blue Ivy no solo canta junto a su madre, sino que también figura como co-compositora.

- La chaqueta de Blue Ivy por la que despedirás a tu cazadora vaquera de siempre

Hace aproximadamente un mes, Beyoncé fue nominada en la categoría de mejor vídeo musical por Brown Skin Girl, en el cual también aparecen Lupita Nyong'o, Naomi Campbell o Kelly Rowland. Y, aunque en un primer momento el nombre de la pequeña no aparecía entre la lista de nominados, la organización encargada de los premios, The Recording Academy, ha actualizado recientemente el listado y la ha incluido en la categoría de artistas sestacados. Y es que, el premio en cuestión se entrega no solo al artista principal, sino también al director, al productor y a los artistas destacados que participen en él.

- La noticia de Beyoncé que ha pillado por sorpresa a sus fans

Precisamente, el año pasado Blue Ivy estuvo a punto de batir un récord musical con esta misma canción, al colarse en la lista The Hot 100 de los Billboard, el ranking musical más importante en Estados Unidos y uno de los más prestigiosos del mundo. Pequeños pasos con los que ha ido ganando protagonismo dentro del mundo de la canción y el espectáculo y que prometen traernos novedades muy interesantes en un futuro ¿próximo?