Victoria Beckham 'trolea' de nuevo a su marido... ¡y él promete vengarse!

Tras más de 21 años de matrimonio y 4 hijos, no hay duda alguna de que los Beckham forman una de las parejas más sólidas del panorama celebrity internacional. Gracias a las redes, podemos descubrir su faceta familiar y 'colarnos' en su día a día, en el que no faltan las muestras de cariño ni las bromas... y no te imaginas quién es la persona más divertida de la familia. A pesar de que Victoria siempre ha transmitido una imagen de frialdad y lejanía -existía incluso una broma recurrente sobre que nunca sonreía que ella misma fomentaba-, en los últimos años ha ido desmontándola poco a poco al compartir detalles de su rutina y abrirse a través de su millonario perfil. En las últimas semanas, ha confirmado incluso que es una de las más bromistas del 'clan' al trolear públicamente a su marido, el icónico David Beckham.

Discrepancias estilísticas

A finales de mayo, David y Victoria disfrutaron de una escapada campestre en la que ambos se mimetizaron con el ambiente y escogieron cómodos looks en tonos neutros con ese estiloso toque british que tanto les caracteriza. Sin embargo, parece que a la diseñadora no le terminó de convencer uno de sus accesorios, y no tuvieron problema en contar en público este 'choque'. "Paseo mañanero de domingo al sol, pero alguien no está muy impresionada con mi sombrero 🤨 Obviamente a mí me encanta 😆 @victoriabeckham" escribía el exfutbolista en su perfil.

Sonrisa radiante

Esta mañana, la diseñadora volvía a reírse de su marido a través de sus historias, en las que mostraba un calendario de adviento personalizado con una imagen de toda la familia que había recibido. Tras enseñarlo, bromeaba "simplemente quería destacar los increíbles dientes de David" mientras hacía 'zoom' a su rostro entre risas. Además, dejaba caer que esa dentadura era demasiado perfecta para ser real, insinuando que podía tratarse de un retoque en el que le hubieran puesto la de otra persona. Lo cierto es que esa es la dentadura real del que fuera jugador del Real Madrid, pero es cierto que en la imagen se ve tan blanca que es comprensible la 'burla' de su mujer.

Las botas de Gastón

Otro de los puntos más divertidos que ha tenido Victoria recientemente ha sido el meme que creó para comparar a David con Gastón, el villano de la película La Bella y la Bestia. El pasado 8 de noviembre, ambos compartieron una serie de publicaciones con motivo del día del Armisticio, en el que toda la familia lucía la emblemática amapola en homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no fue este accesorio el que acaparó todas las miradas, sino las botas del exfutbolista. Al parecer, se trataba de una elección de última hora de la que él mismo no estaba orgulloso, por lo que le pidió a la diseñadora que cortara la imagen antes de subirla, de tal forma que no se le vieran los pies, algo que hizo él mismo con las imagenes que compartió. Sin embargo, ella, lejos de 'censurar' este calzado, publicó la instantánea original y también un montaje en el que comparaba el look de su marido con el de este personaje de Disney, lo que provocó un nuevo 'pique' entre ellos. "La venganza será dulce" escribía él.