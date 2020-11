El día que Georgia May Jagger se convirtió en Barbarella ¡y en un dibujo animado!

"Vale, dos semanas tarde, pero aquí está Barbarella". Doce días después de que se celebrara Halloween, Georgia May Jagger ha compartido el disfraz que llevó aquella noche. Y el éxito, medido a través de miles de likes, ha sido rotundo. Puede que esta espera con la que se desmarca del resto de celebrities que publicaron sus transformaciones la misma Noche de los Muertos, haya sido una estrategia para generar un impacto mucho mayor, pero lo cierto es que la hija de Mick Jagger y Jerry Hall siempre ha demostrado que prefiere hacer las cosas a su propio estilo. Y desvelar su disfraz de Halloween cuando la fiesta está ya casi olvidada es solo una prueba más.

Con la melena cardada, un vestido con paillettes plateados y pistola en mano, Georgia May Jagger se transformó, por una noche, en la protagonista de la película de ciencia ficción Barbarella, interpretada en 1968 por Jane Fonda. También conocida como "la Venus del espacio", este papel convirtió a la actriz estadounidense en un icono en todo el mundo. Y, al margen de su actuación y de la surrealista historia situada en el año 40.000 que pocos olvidarán, el vestuario tuvo mucho que ver. Firmados por Jacques Fonteray y Paco Rabbane, estos looks futuristas se grabaron no solo en la memoria de los espectadores de los años 60, sino en las generaciones posteriores que, como Georgia May, siguen viendo en Barbarella el mejor de los disfraces más de media década después.

"Oh dios mío, me encanta", "sí, sí, sí" o "maravillosa" son algunos de los muchísimos comentarios que la publicación ha sumado en cuestión de horas. Pero no es esta la única transformación de la británica que hemos conocido hoy: su último trabajo como modelo también la ha sometido a un cambio radical, aunque esta vez a través del ordenador. En la campaña de Navidad de Pandora, Holiday Animation, Georgia May y el resto de musas de la firma de joyería se convierten en dibujos animados en un vídeo muy especial desarrollado por la conocida productora Andy Baker Studios.

"Estoy muy emocionada de verme como una caricatura para la nueva campaña. Es un sueño, ya que siempre he estado obsesionada con los dibujos animados, incluso de adulta", afirma la británica sobre este divertido trabajo. También cuenta que pasará la Navidad en Inglaterra junto a su familia: "siempre la pasamos juntos, me siento muy agradecida de disponer de ese tiempo para ponernos al día". Las recetas navideñas, el árbol decorado y los regalos bajo él no faltarán en esas fechas; como tampoco faltó el disfraz en el último Halloween... a pesar de que sus fans hasta hoy creyeran lo contario.