Una nueva esperanza: ¡Victoria Beckham podría volver a las Spice Girls!

Corrían los años noventa cuando el mercado musical parecía gobernado, única y exclusivamente, por las boy bands. Un anuncio en el periódico quiso ampliar las miras de la industria con un casting del que saldrían las integrantes de un nuevo grupo femenino, el fenómeno revelación que, a día de hoy, sigue enloqueciendo a millones de personas por todo el mundo. ¿Te suena la historia? Hablamos de los orígenes de las Spice Girls. Emma, Mel B, Mel C, Geri y Victoria son los cinco nombres que se han grabado a fuego en la historia de la música y que, actualmente, continúan arrasando incluso cuando una de las integrantes dejó el micrófono hace años. Reconvertida en diseñadora, Victoria Beckham cambió los escenarios por la pasarela, ya que es la moda donde realmente se siente realizada. Y aunque en el fondo de su corazón sigue siendo posh spice -solo hay que fijarse en todos los guiños que hace a la profesión que le lanzó a la fama-, las giras ya no forman parte de sus planes. O, al menos, hasta ahora. Un tour por Estados Unidos con motivo del 25 aniversario sería la oportunidad que el resto de integrantes de la banda aprovecharían para ofrecerle, una vez más a la 'pija' del grupo, el lugar que siempre le ha correspondido en la formación. ¿Lo conseguirán?

Si su gira por Irlanda y Reino Unido fue todo un exitazo llegando a congregar a 700.000 espectadores, su paso por Estados Unidos sería todavía más estratosférico (de ahí que tengan tanta ilusión por volver a uno de los países que más calurosamente les acogió). Además, esta reunión sería todavía más especial que la anterior ya que podrían contar con el regreso de Victoria Beckham para una ocasión tan señalada. Uno de los factores que juega a favor es que su futura nuera, Nicola Peltz, no solo es norteamericana, sino una gran fan del grupo de la madre de su prometido, por lo que podría ser un gran apoyo para sus excompañeras a la hora de animarle a tomar la decisión.

Un interrogante llamado Victoria

Este retorno sería la primera toma de contacto desde 2008, la última vez que tocaron al otro lado del Atlántico. 12 años después, las spice ya estarían dándole vueltas a su nueva reunión por separado, pendientes de poner en común las ideas en un nuevo encuentro. Como Mel C declaró a NBC Acces: "Necesitamos avanzar y poder desarrollar planes para algo positivo en el futuro". ¿Se refería entonces al esperadísimo reencuentro de la girl band más famosa de los 90? "Estamos trabajando en ello", afirmó respondiendo a si Victoria estaría, por primera vez, abierta a la idea de volver a cantar junto a sus amigas.

Su año más ocupado

Aunque no sabemos todavía su respuesta, lo cierto es que 2021 va a ser un año muy ajetreado para la diseñadora. Y es que, por mucho que la doble boda de Brooklyn y Nicola Peltz se haya pospuesto, lo cierto es que va a tener que estar plenamente volcada no ya tanto en la organización, pero sí en la creación del vestido de novia (o al menos alguno de los que llevará). Si a eso le añadimos las colecciones de su firma y que el décimo cumpleaños de Harper Seven también será uno de los acontecimientos más esperados para los Beckham, posh spice va a tener la agenda hasta arriba. Aun con todo, sus fans no pierden la esperanza.