Kendall Jenner incendia las redes con su fiesta de cumpleaños más polémica

Dado que su cumpleaños suele coincidir con las festividades de Halloween, hace ya varios años que Kendall Jenner convirtió su fiesta de disfraces en una verdadera tradición. Así, la modelo reúne en cada cumpleaños a familiares y amigos, quienes hacen gala de toda su creatividad a la hora de crear los disfraces más espectaculares, como ya hicieron el pasado año en su fiesta de cumpleaños más salvaje, donde la modelo deslumbró vestida de hada. Este año, sin embargo, la crisis sanitaria prometía con truncar todos los planes y celebraciones programados. Un detalle que no ha impedido que las hermanas Kardashian-Jenner ofrecieran, una vez más, las fiestas más espectaculares.

- Kendall y Kylie Jenner recrean un disfraz de Halloween de cuando eran pequeñas

Así, este fin de semana Kendall quiso continuar la tradición y celebrar una nueva fiesta de disfraces con motivo de su aniversario, que tuvo lugar la noche del sábado en la azotea del Hotel Harriet, en Hollywood. Una reunión multitudinaria en la que, según ha informado el medio estadounidense E! Online, todos los invitados tuvieron que someterse a un test rápido antes de entrar a la fiesta. Sin embargo, esto no ha evitado que la celebración fuera fruto de innumerables críticas por parte del público. Y es que, en los vídeos y fotografías que los asistentes colgaron en redes sociales se puede apreciar cómo ninguno de ellos llevaba mascarilla ni respetaba la distancia de seguidad recomendada.

- ¿Realidad o cuestión de perspectiva? La foto de Kourtney y Kendall de la que todo el mundo habla

Precisamente, una de las instantáneas que más ha molestado al público ha sido el vídeo en el que Kendall, disfrazada como Pamela Anderson en la película de 1996 Barb Wire, aparece soplando las velas, mientras un camarero protegido con mascarilla sostiene la tarta. "Vale, Kendall Jenner soplando las velas mientras un camarero con mascarilla sostiene su tarta e intenta apartarse ha sido lo más terorrífico que he visto este Halloween", comentaba una usuaria en redes, en uno de los posts más compartidos. Otra imagen que ha llamado la atención del público ha sido la fotografía de un cartel en el que se podía leer: "Haz todas las fotos que quieras pero, por favor, no las publiques en ninguna red social". Una petición que no ha hecho sino confirmar el miedo de la modelo a las posibles críticas ante la falta de medidas de seguridad.

Esta ola de críticas, además, llega solo dos semanas después de que su hermana Kim fuera objetivo de la desaprobación del público por celebrar su 40 cumpleaños con un viaje a una isla privada con familiares y amigos. Según la propia empresaria explicó, "tras dos semanas de múltiples test sanitarios y pedir a todos que hicieran cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada donde pudiésemos fingir que todo era normal durante un breve periodo de tiempo". Una 'necesidad' que muchos de sus seguidores no terminaron de entender y generaron una ola de críticas hacia Kim por su frivolidad. Un detalle que pudo haber animado a Kendall a tratar de evitar la difusión de imágenes de su fiesta en redes, las cuales terminó publicando ella misma.

Haz click para ver el documental de Las Kardashian, donde descubrimos en profundidad las rutinas de belleza, ejercicio y trabajo de la familia más televisiva del momento. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!