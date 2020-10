¿Confirma el cumpleaños de Kim Kardashian que Kourtney y Scott han vuelto?

Todavía no ha existido algo relacionado con el clan Kardashian que haya pasado desapercibido. Cualquier paso clave que dan, termina siendo noticia. Pero si hay algo que a las hermanas se les de mejor que triunfar como empresarias -que ya es decir- es superarse con cada fiesta de cumpleaños que celebran. Y, aunque Kylie Jenner pone el listón altísimo cada vez que Stormi Webster celebra una vuelta más al sol, el 40 cumpleaños de Kim Kardashian no ha sido menos. Tal es su magnitud que no solo le ha sido suficiente un fiestón sorpresa organizado por toda su familia (aquí puedes leer todos los detalles del evento), sino que se ha ido con Kourtney y Kendall a la Polinesia Francesa a pasar unos días de relax y desconexión. ¿La sorpresa? Que Scott Disick, Fai Khadra y, por supuesto, Kayne West también se han sumado al viaje.

Claro que, que el rapero acompañe a su mujer en esta aventura paradisiaca no es para nada extraño, al igual que tampoco ha sorprendido mucho que Fai, el mejor amigo de Kendall, se una también. Lo que realmente ha dejado boquiabiertos a los más fieles seguidores del clan ha sido que Kourtney haya ido en compañía de Scott, ya que hasta la fecha, lo único que se tiene claro es que oficialmente no han vuelto. Aunque si se tiene en cuenta todas las pistas que han ido dejando en los últimos meses (que si cruce de comentarios en redes, que si cambios de armario, que si viajes en familia, que si felicitaciones por el Día del Padre...), podría ser que llevaran juntos todo este tiempo y solo hayan jugado al despiste. Está claro que dejarnos con la intriga es una de las cosas que mejor se les da a las hermanas más mediáticas de la televisión en cuando a relaciones sentimentales se refiere (y si no que se lo digan a Kylie), pero este viaje por el cumple de Kim quizá sea la prueba más evidente del regreso de la ex pareja.

'Ni contigo ni sin ti' podría ser la frase que mejor resume la relación entre Kourtney y Scott, un noviazgo que comenzó en 2006 y que a día de hoy no se sabe si ha terminado por completo o, por el contrario, aun nos quedan muchos episodios por vivir. Para colmo, la mayor del clan ha subido una instantánea bajo el título "la mejor semana de mi vida". ¿Será esto una manera de oficializar que su corazón vuelve a estar ocupado? Por el momento, tendremos que conformarnos con disfrutar de las fotografías que han compartido durante en viaje: paisajes de ensueño, playas paradisiacas, paseos en bicicleta, actividades acuáticas, bebidas tropicales... En la despedida de la treintena de Kim no ha faltado ningún detalle.

Por supuesto y para no perder el estilo tan explosivo que las caracteriza, las fotografías en bikini también se han llevado su protagonismo correspondiente, siendo las de Kim las más comentadas. Que la edad es solo un número es algo que hemos aprendido del clan Kardashian, ya que el cuerpo que luce la empresaria en las instantáneas es digno de portada de revista. Ahora, con la piel bronceada, las pilas cargadas y la energía en positivo, las hermanas han puesto rumbo a Los Ángeles de nuevo, poniendo así fin a cumpleaños que, sin duda, será difícil (pero no imposible) de superar.

