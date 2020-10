El fotón con el que Emily Ratajkowski celebra su semana 20 de embarazo

Todavía no nos había dado tiempo a digerir el notición de que Gigi Hadid había sido mamá por primera vez el pasado septiembre o que Chiara Ferragni estaba esperando una niña y ya hemos añadido un nuevo nombre a la interminable lista de celebrities que se han sumado al baby boom 2020: Emily Ratajkowski. Hace unas horas, la modelo compartía a través de sus perfiles sociales varias fotografías mostrando su barriga premamá, anunciando así su próxima maternidad junto a su marido, el actor y productor, Sebastian Bear-McClard. Pero dado que la top es una maestra en el uso de las redes sociales, ha utilizado esta plataforma para enseñarles su figura después de 20 semanas de embarazo con dos fotones con los que ha subido la temperatura del planeta.

"20 semanas 🤍 conociendo mi nuevo cuerpo", escribía la modelo junto a dos instantáneas en las que aparece solo con unos calcetines posando de perfil frente a un espejo. De esta manera, no solo nos ha quedado claro que la maniquí sigue manteniendo sus preciosas curvas, sino también hemos sido testigos de cómo su tripita de embarazada va cogiendo forma, en pleno quinto mes de embarazo. Solo ha hecho falta una hora para que la publicación ya reuniese casi un millón de 'me gustas' y más de 4.000 comentarios, aunque fue ayer cuando todas sus compañeras de profesión (muchas de ellas recién estrenada la maternidad) le dieron la enhorabuena por la noticia, destacando los comentarios de Hailey Baldwin, con un "😍😍😍😍😍😍😍 Yayyyyyyyy ❤️", el de Gigi Hadid, con un "YAAYYYYY☺️☺️🧡 no puedo esperar", el de Sara Sampaio, con un "Felicidades bebé 😘😘" o el Romee Strijd, con un "Enhorabuena amor 💕".

Acostumbrada a no seguir ninguna regla clásica, la modelo anunció ayer la noticia enfundada en un slip dress naranja con un vídeo para un medio estadounidense. Unas horas más tarde se paseaba por las calles de Nueva York con un ajustado vestido negro con aberturas laterales y ahora, sin renunciar al estilo sensual que la caracteriza, ha querido seguir la misma estela para dar a conocer que está de 20 semanas. Pero esta no es la única noticia que ha anunciado la modelo en los últimos días, sino que también ha aprovechado su parón con las pasarelas para publicar un libro, bautizado My body, en el que reivindica la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Será Emily Ratajkowski el nuevo icono estilístico premamá con el que aprendamos a vestir cómodas sin renunciar a ser tredamente sexys? Nosotras decimos sí.