¡Qué monada! La última travesura de Stormi Webster a la que también se ha sumado Kylie Jenner

Kylie Jenner y Stormi Webster son mucho más que madre e hija, también son amigas. Los perfiles sociales de la empresaria nos demuestran a diario que, para pasárselo en grande, solo se necesitan la una a la otra, siendo las fotografías vestidas iguales, las escapadas a lugares de ensueño o los vídeos cocinando y pintándose juntas ya un clásico. Y, aunque es cierto que en determinadas ocasiones hemos visto a la pequeña del clan Jenner imponerse, otras veces le es imposible resistirse a las travesuras de su hija, tal y como ha sucedido hace unas horas cuando la pequeña ha hecho de las suyas al intentar bañarse vestida en la piscina de su casa.

"Qué quieres, meterte en la piscina con la ropa puesta, ¿no?", decía riéndose Kylie mientras veía a Stormi sumergirse lentamente en el agua vestida con un conjunto deportivo en tonalidades rosas y una sonrisa pícara. Y es que, tal y como nos ha desvelado la empresaria, es una táctica que la pequeña intenta hacer "todos los días": decir que solo va a meter los pies cuando su objetivo real es bañarse entera con ropa. Claro que, como era de imaginar, lo que empezó con la bebé de dos años metiendo tan solo los pies, terminó con un chapuzón digno de una sirena. Lo sorprendente es que ante tal decisión, lejos de regañarle, la magnate del maquillaje (invitada por su hija, por supuesto), sigue los pasos de Stormi y se mete junto a ella en el agua, también vestida -con un dos piezas de satén- mientras su primogénita se mostraba pletórica y entusiasmada ante la divertida decisión de su madre.

Lo que no sabemos es en qué terminó el baño, aunque, a juzgar por los vídeos, estamos seguras de que, por esta vez, Kylie quiso demostrarle a su pequeña que ella también puede ser su mejor compañera de batallas. El pelo suelto de Stormi también ha sido una de los detalles más destacables de los vídeos, ya que acostumbradas a vérselo recogido, ha llamado la atención el fuerte parecido con el cabello de su padre, Travis Scott, el cual es bastante probable que también estuviese en esos momentos en casa de la empresaria, y es que todo apunta a que han vuelto a retomar su relación sentimental. ¿La responsable de que estos rumores vuelvan a ocupar titulares? La sensual imagen que la magnate del maquillaje subió hace una semana junto al rapero, con la que no solo se desató la polémica, sino que ya se ha convertido en una de las fotografías con más likes de las redes sociales (con más de 14 millones de 'me gustas'). ¡A Stormi también le gusta esto!