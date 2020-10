Las primeras imágenes de Gigi Hadid tras dar a luz demuestran que ¡está espectacular!

Desde que hiciera pública la buena noticia de su embarazo, Gigi Hadid se ha mantenido apartada de los focos, tratando de disfrutar por completo de esta nueva etapa de su vida. Aunque los rumores comenzaron a circular desde mediados de abril, no fue hasta principios de mayo que la modelo habló por primera vez de su embarazo, durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Poco después, sus fans empezaron a preocuparse por el empeño de Gigi en ocultar los avances de su embarazo, algo que la hermana de Bella Hadid explicó poco después, poniendo fin a los rumores. "Creo que muchas personas están confundidas al pensar el por qué no comparto más cosas, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante del mundo y esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos", explicaba la modelo mostrando por primera vez su tripita.

La noticia del nacimiento de su bebé llegaba un 24 de septiembre, con una entrañable fotografía que compartió la modelo, en la que se veía la mano de su pequeña agarrando el dedo de Zayn. "Nuestra niña llegó este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Completamente enamorada 🥺💕", declaraba Gigi. Desde ese momento, han sido muy pocas las imágenes que hemos podido ver de la modelo, a excepción de su entrañable felicitación de cumpleaños a la recién estrenada tía, Bella Hadid. Sin embargo, la modelo ha encontrado un motivo lo suficientemente importante como para publicar de nuevo en redes sociales. A raíz de las elecciones estadounidenses y con el deseo de motivar a la población para que acuda a votar, Gigi ha compartido su primera instantánea tras dar a luz.

Ataviada con unos pantalones de chándal en color amarillo y una camiseta negra serigrafiada en la que se puede leer "Vota", la modelo ha dejado patente su increíble recuperación. Y es que, el talle alto de los pantalones marcaba perfectamente su cintura, muy estilizada, demostrando la rapidez con la que la modelo ha recuperado la línea tras dar a luz. Además, Gigi se mostraba completamente libre de maquillaje, con su larga melena suelta y ondulada cayendo sobre su espalda, en una de sus imágenes más naturales.

Durante las Semanas de la Moda celebradas en febrero y marzo fueron muchos quienes acusaron a la recién estrenada mamá de haberse puesto implantes para marcar las mejillas, un cambio que posteriormente reveló ser fruto de su embarazo. Y es que, esta experiencia ha sentado genial a la modelo, que ha demostrado estar más que lista para regresar al trabajo. Aunque, seguramente, querrá tomarse unos meses de descanso más que merecidos para disfrutar de la compañía de su pequeña.

