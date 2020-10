Continúa el 'baby boom' 2020: Hilary Duff anuncia que ¡está embarazada!

Aunque conforme avanzan las semanas parece más complicado que el baby boom de 2020 siga sorprendiéndonos, lo cierto es que son muchas las actrices, modelos y celebridades que, poco a poco, se van uniendo a la lista de afortunadas. Desde María Pombo a Paula Echevarría pasando por influencers internacionales como Chiara Ferragni, todas ellas han querido dar la buena noticia a sus seguidores a través de las redes sociales. La última en hacerlo ha sido Hilary Duff, que este fin de semana anunciaba feliz la buena noticia: "¡¡¡Estamos creciendo!!! Principalmente yo...", comentaba divertida junto a un clip de vídeo en el que su marido, Matthew Koma, acariciaba su ya incipiente barriguita. Su pareja también se hizo eco del vídeo en sus redes sociales, explicando con humor que: "La cuarentena fue divertida. Bebé #3 en camino - 2021".

- El 'baby boom' 2020 a través de los looks que ocultaron los embarazos

Las felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos no se hicieron esperar, incluyendo las de personajes tan conocidos como Ashley Tisdale, Mandy Moore o Lea Michele, que recientemente dio la bienvenida a su primer hijo. En cuanto a los fans de la cantante, muchos apuntaron que esto implica que no tendrán novedades musicales en un tiempo, como ya sucediera con sus anteriores embarazos. No obstante, sí se alegraron por la buena noticia.

La familia crece

Aunque este será el tercer hijo de Hilary, es el segundo que tiene junto a su marido, Matthew Koma, con quien hace casi dos años tuvo su primer bebé, una preciosa niña a la que llamaron Banks Violet Bair. En aquella ocasión, según confesó la propia actriz al medio digital estadounidense PureWow, su embarazo le generó un gran sentimiento de culpa. Hasta el momento, había dedicado toda su atención a su hijo Luca, de 8 años, fruto de su primer matrimonio con el ex jugador de hockey Mike Comrie. "Habíamos sido él y yo solos por tanto tiempo que Luca no lo entendía, '¿por qué?, ¿por qué mamá? ¿por qué me haces esto? Me encanta cómo estamos ahora'", recordaba la actriz en dicha entrevista. Sin embargo, una vez que Banks nació las situación cambió totalmente.

Al parecer, solo hizo falta que Luca conociera a su hermana pequeña para que todo volviera a la normalidad. "Él llegó justo después de que hubiera dado a luz. Yo la tenía en mis brazos y su cara mostraba total conmoción. Simplemente dijo, '¡Es mi hermana!'", explicó Hilary al medio estadounidense. Desde entonces, la familia se ha mostrado muy unida y la relación entre sus dos hijos es envidiable. Quizá ese haya sido el motivo que la ha animado a dar el siguiente paso y ampliar su familia de nuevo.

Por el momento, su incipiente barriguita no ha interferido en el rodaje de la serie en la que participa desde hace ya cinco años, Younger, donde interpreta a Kelsey Peters, compañera de trabajo y una de las mejores amigas de la protagonista, Liza Miller. En cuanto al relanzamiento de su icónica serie Lizzie McGuire, el proyecto sigue paralizado, aunque Hilary se mostraba optimista ante la posibilidad de retomarlo. Ahora, sin embargo, parece que la producción tendrá que esperar, al menos, unos meses más.