La ¿coincidencia? entre el nuevo tatuaje de Hailey Baldwin y la relación de Justin con Selena

Aunque hayan pasado más de cinco años desde que comenzaron su relación y un año desde que se dieron el 'sí, quiero' en una boda de ensueño, Hailey Baldwin y Justin Bieber viven en una luna de miel constante. Y es que no se cansan de demostrarse, a diario, lo mucho que se quieren, se admiran y se respetan. Sus perfiles sociales son testigos de la gran complicidad que existe entre ellos, donde demuestran, a través de mensajes, fotografías y vídeos, que su relación va viento en popa. Pero si aún te quedaba alguna duda sobre ello, la maniquí ha aprovechado el primer aniversario de su boda para tatuarse la inicial de su marido, 'J', en el dedo anular, el mismo donde suele llevar el anillo de casados.

- Justin Bieber y Hailey Baldwin celebran el aniversario de su boda con los mensajes más bonitos 💖

Una vez más, Hailey ha vuelto a visitar a su tatuador de confianza, Mr. K, uno de los más solicitados de Hollywood, para añadir este nuevo grabado de estética minimalista y dimensiones pequeñas a su colección de diseños. Una -nueva- prueba de amor que muchos fans han visto como un gesto de lo más romántico mientras que otros no han perdido la ocasión de tirar de hemeroteca y mencionar, de nuevo, el pasado sentimental de Justin Bieber, siendo Selena Gómez el nombre que ha salido a la palestra. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver la cantante en todo esto? Pues bien, al parecer, cuando 'Jelena' (Justin + Selena) se encontraba en su máximo apogeo amoroso (allá por 2014), el artista le regaló a la estadounidense un anillo de compromiso en el que también aparecía grabada la letra 'J' con una tipografía muy similar al tatuaje de la modelo. Una coincidencia que muchos fans de la ex pareja no han dejado pasar por alto aunque, como era de esperar, ni la maniquí ni el cantante se han pronunciado al respecto.

Pero este romántico tatuaje no ha sido el único que la modelo ha grabado en su piel, ya que también ha aprovechado su visita al estudio para incluir una nueva palabra en su cuello. Pese a que por el momento se desconoce el significado de este diseño, lo que si que sabemos a ciencia cierta es que se trata de la palabra 'beleza', que viene a significar "belleza" en portugués, también de estética delicada y trazo muy fino. Hasta este momento teníamos clara la pasión de Justin por la tinta (cuenta con más de 60 tatuajes por todo su cuerpo), pero ahora todo parece indicar que Hailey también le está cogiendo el gustillo. ¿Nos sorprenderán próximamente con un tatuaje conjunto? ¡Los fans de la pareja lo están deseando!